Vụ khiêng quan tài diễu phố trong tiệc sinh nhật: Khởi tố thêm 7 bị can

Ngày 3.10, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Viện KSND khu vực 5 - thành phố Cần Thơ vừa phê chuẩn các quyết định của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ về việc khởi tố thêm 7 bị can có liên quan đến vụ khiêng quan tài diễu phố, ở phường Sóc Trăng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Phúc Thịnh (25 tuổi, ở TP.HCM), Huỳnh Thị Diệu (44 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long), Lý Tuyết Cương (41 tuổi), Nguyễn Thái Nguyễn (41 tuổi), Đỗ Văn Vũ (48 tuổi), Trà Dắt (35 tuổi), Cao Sang (53 tuổi, cùng ở thành phố Cần Thơ).

Thêm 7 bị can bị khởi tố trong vụ khiêng quan tài diễu phố ở phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Liên quan vụ việc, trước đó, vào tháng 6.2026, Công an phường Sóc Trăng đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong đó có Nguyễn Hoàng Nhật (42 tuổi, ở TP.HCM), là chủ trại hòm Nhật Tâm ở phường Sóc Trăng, nơi diễn ra vụ khiêng quan tài diễu phố.



Vụ việc bắt nguồn từ buổi tiệc sinh nhật của Nguyễn Hoàng Nhật. Theo các video lan truyền trên mạng xã hội, tiệc diễn ra vào buổi tối, khung rạp đặt trên đường phố. Lúc này, một cô gái đang phối âm thanh với tiếng nhạc inh ỏi, sôi động. Xung quanh đông người liên tục nhảy múa, hò hét theo; trong đó nhiều người mặc đồng phục thường thấy của đội mai táng.

Hình ảnh đáng chú ý tại bữa tiệc là nhiều người cùng nhau khiêng một chiếc quan tài, vừa nhảy múa vừa diễu hành trên đường phố. Hết người này đến người khác thay phiên nhau vào chiếc quan tài nằm với thể hiện thích thú, vui vẻ. Trong quá trình di chuyển, họ đôi lúc bật dậy để nhảy múa hưởng ứng cùng đám đông.

Lúc sự việc diễn ra, nhiều người dân vây quanh chiếc quan tài, dùng điện thoại chụp ảnh và quay phim, phát trực tiếp lên mạng xã hội. Các đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút người xem và bình luận. Phần lớn tỏ ra bất bình trước hành vi vui chơi phản cảm, quá trớn của nhóm người tại bữa tiệc.

Không ít ý kiến cho rằng đây hình ảnh cợt nhả, xấu xí, trái với thuần phong mỹ tục nên mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm.