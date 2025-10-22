Vụ khổ với giấy phép xây dựng: Phường đã yêu cầu nộp hồ sơ miễn giấy phép

Ủy ban phường và Sở Xây dựng nói gì về giấy phép xây dựng?

Như Báo Thanh Niên phản ánh, dự án khu nhà ở 491 (phường 13, quận Bình Thạnh cũ) có 24/25 căn nhà được xây dựng từ nhiều năm trước, đều không gặp trở ngại về giấy phép. Thế nhưng, khi căn nhà cuối cùng của 1 hộ dân đang được xây thì cán bộ phường Bình Lợi Trung đến lập biên bản, yêu cầu tạm dừng thi công do "không có giấy phép xây dựng".

Sau phản ánh, UBND phường Bình Lợi Trung đã có văn bản gửi Sở Xây dựng TP.HCM xin ý kiến hướng dẫn.

Sau khi nhận được văn bản trả lời của Sở Xây dựng, UBND phường Bình Lợi Trung có buổi làm việc với chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Thanh niên xung phong. Theo đó, ủy ban đã đề nghị công ty cung cấp hồ sơ pháp lý đối với công trình miễn giấy phép xây dựng. Trường hợp không cung cấp hồ sơ pháp lý có liên quan, phường đề nghị công ty lập thủ tục xin phép xây dựng căn nhà cuối cùng của dự án.

Căn nhà của bà Lê Thị Hào bị cán bộ phường Bình Lợi Trung đề nghị tạm ngưng thi công để hỏi ý kiến của Sở Xây dựng TP.HCM ẢNH: CTV

Trước đó, trong văn bản trả lời Báo Thanh Niên, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết: "Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng (nếu có) đối với căn nhà thuộc dự án nêu trên thuộc UBND phường Bình Lợi Trung".

Ngoài ra, Sở Xây dựng còn viện dẫn một loạt các quy định về các trường hợp miễn giấy phép xây dựng như: khoản 2 điều 89 luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 điều 1 luật Số 62 năm 2020; điểm c khoản 1 điều 56 luật Đường sắt năm 2025 (sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 2 điều 89 luật Xây dựng)...

Khó hiểu vì căn cuối cùng của dự án bị yêu cầu giấy phép

Trước đó, bà Lê Thị Hào (TP.HCM) mua nhà thuộc dự án khu nhà ở 491 Nơ Trang Long của chủ đầu tư Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Thanh niên Xung phong (năm 2011). Tuy nhiên, trên thực tế chỉ là đất trống. Nay gia đình bà Hào có nhu cầu xây dựng nhà ở.

Cho rằng dự án đã có 24/25 căn nhà đều được miễn giấy phép xây dựng, nên chủ đầu tư chỉ gửi thông báo về việc khởi công xây dựng nhà của bà Hào đến phường Bình Lợi Trung. Trong số 24 căn, chủ đầu tư chỉ xin giấy phép xây dựng 3 căn theo nhu cầu của khách hàng.

Tuy nhiên, khi đang xây dựng thì cán bộ phường đến lập biên bản đề nghị tạm ngưng thi công với lý do: "Tại thời điểm kiểm tra, đại diện công trình không cung cấp được giấy phép xây dựng". Sau đó, UBND phường có văn bản gửi đến Sở Xây dựng để xin được hướng dẫn về trường hợp này.

Về vấn đề trên, luật sư Hà Hải (Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng, theo điểm e khoản 2 điều 89 luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi bổ sung năm 2020, nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt, thì được miễn giấy phép xây dựng.

Theo chủ đầu tư, dự án 491 Nơ Trang Long đã có quyết định phê duyệt 1/500 và mẫu nhà xây được phê duyệt. Như vậy, trường hợp của bà Hào đủ điều kiện được miễn giấy phép xây dựng.

TP.HCM chỉ đạo Sở Xây dựng nghiên cứu miễn giấy phép xây dựng Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường chỉ đạo Sở Xây dựng nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng, miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố. Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, căn cứ đặc thù của TP, để tham mưu đề xuất trình UBND TP.HCM chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Trước đó, Sở Xây dựng tham mưu UBND TP.HCM có văn bản báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng cho phép TP.HCM thực hiện thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới bảy tầng thuộc khu vực có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thiết kế đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phù hợp quy định. Bên cạnh đó, mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng tại khu vực có thiết kế đô thị được duyệt (với các nội dung chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc đảm bảo tương ứng yêu cầu của quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500). Đình Sơn



