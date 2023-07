Vụ khu tái định cư 149 tỉ đồng bị dân chê: Yêu cầu xác định trách nhiệm

Ngày 25.7, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản yêu cầu UBND H.Đắk Hà, Sở KH-ĐT và một số đơn vị liên quan xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc khu tái định cư 149 tỉ đồng bị dân chê.

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu UBND H.Đắk Hà xác định trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan đến tồn tại, hạn chế của dự án quy hoạch bố trí dân cư Đắk Long (thường gọi là khu tái định cư Đắk Long, ở xã Đắk Long, H.Đắk Hà).

UBND tỉnh Kon Tum cũng yêu cầu Sở KH-ĐT hướng dẫn, hỗ trợ H.Đắk Hà khắc phục các tồn tại của dự án, đảm bảo sớm ổn định đời sống, sản xuất cho các hộ dân sinh sống tại khu tái định cư này.

Dự án quy hoạch bố trí dân cư Đắk Long ĐỨC NHẬT

Như Thanh Niên đã đưa tin, dự án quy hoạch bố trí dân cư Đắk Long có diện tích 690 ha, tổng mức đầu tư 149 tỉ đồng, được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt từ năm 2009 nhằm bảo đảm đời sống cho 300 hộ dân với trên 1.500 nhân khẩu.

Trong đó, đất dân cư là 110 ha, đất sản xuất là 580 ha. Các hộ nằm trong vùng dự án sẽ được cấp 800 m2 đất ở và 20.000 m2 đất nông nghiệp để đảm bảo đời sống.

Đến nay, dự án này mới chỉ bố trí sắp xếp chỗ ở cho 126/300 hộ dân và 674/1.500 khẩu. Tại đây, các hộ này được giao bình quân 400 m2 đất ở và 6.700 m2 đất nông nghiệp, thấp hơn nhiều so với quy mô ban đầu của dự án. Trong khi đó, tổng số tiền đã được quyết toán là trên 135 tỉ đồng. Đến năm 2018, dự án đã kết thúc.

Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, nhận định dự án chưa đạt hiệu quả do số hộ di dân lên khu tái định thấp hơn mục tiêu đề ra.

Nguyên nhân là do quỹ đất sản xuất tại khu tái định cư cấp cho người dân chưa bằng 1/3 so với diện tích dự án được duyệt. Ngoài ra, việc bố trí thiếu đất ở, đất sản xuất là do chủ đầu tư làm chậm, không ưu tiên nên chỉ bồi thường, giải phóng mặt bằng được 126 ha. Bên cạnh đó, dự án còn nhiều hạn chế như: thiếu nước sinh hoạt, khu dân cư nằm trên đỉnh đồi lộng gió, sạt lở...