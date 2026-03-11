Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ lấn chiếm bãi xe công cộng: Chủ quán nước ký cam kết không vi phạm

Lê Lâm
Lê Lâm
11/03/2026 10:53 GMT+7

Chủ 2 quán nước ở số 6 đường Võ Thị Sáu (quán Bờm Coffee & Tea) và 190 đường Cách Mạng Tháng 8 (quán Một Góc) đã ký cam kết không buôn bán, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bãi xe công cộng.

Liên quan đến vụ lấn chiếm bãi đậu xe công cộng ở góc đường Võ Thị Sáu và Cách Mạng Tháng 8, sáng ngày 11.3, ông Nguyễn Duy Tân, Chủ tịch UBND phường Trấn Biên (Đồng Nai) cho biết chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý.

Vụ lấn chiếm bãi xe công cộng: Chủ quán nước ký cam kết không vi phạm- Ảnh 1.

Chủ 2 quán nước ký cam kết không vi phạm

ẢNH: H.K

Theo đó, vào đêm ngày 10.3, cán bộ UBND phường Trấn Biên đã đến khu vực trên kiểm tra, nhắc nhở các quán nước kinh doanh tuân thủ pháp luật.

Qua làm việc, chủ 2 quán nước ở địa chỉ số 6 đường Võ Thị Sáu (quán Bờm Coffee & Tea) và 190 đường Cách Mạng Tháng 8 (quán Một Góc) đã ký cam kết không buôn bán, để vật dụng, hàng hóa, biển quảng cáo… lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây cản trở giao thông và mỹ quan đô thị.

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và các quy định của địa phương về quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông; tự giác tháo dỡ các công trình, vật dụng vi phạm (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan chức năng; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các nội dung cam kết.

Vụ lấn chiếm bãi xe công cộng: Chủ quán nước ký cam kết không vi phạm- Ảnh 2.

Một góc bãi đậu xe công cộng bị lấn chiếm, đặt ghế để "giữ chỗ" để bán nước giải khát (ảnh chụp chiều ngày 8.3)

ẢNH: LÊ LÂM

Trước đó, từ phản ánh của bạn đọc về tình trạng bãi đậu xe công cộng ở ngã ba Võ Thị Sáu và Cách Mạng Tháng 8 thuộc phường Trấn Biên (Đồng Nai) bị lấn chiếm để bán thức uống, chiều ngày 8.3, PV Báo Thanh Niên đến hiện trường ghi nhận một phần bãi đậu xe có dấu hiệu bị chiếm dụng. 

Cụ thể, có nhiều ghế nhựa, ghế xếp, biển hiệu để tràn lan, chắn ngang lối ra vào dành cho ô tô đỗ. Đến chiều tối thì có một số người mang bàn ghế bày biện ở khu vực trên. Đến tối thì đầy ắp khách ngồi uống nước.

Được biết, bãi đậu ô tô này có diện tích 5.739 m2, đây được xem là khu "đất vàng" vì nằm ở vị trí đẹp. Năm 2022, khu đất này đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai ra thông báo đấu giá hơn 158 tỉ đồng nhưng chưa bán được. Sau đó, khu đất được mượn tạm để làm bãi đậu ô tô miễn phí.

Tin liên quan

Bãi đậu xe công cộng bị lấn chiếm để bán thức uống

Bãi đậu xe công cộng bị lấn chiếm để bán thức uống

Một bãi đậu xe công cộng ở phường Trấn Biên (Đồng Nai) bị lấn chiếm, biến thành điểm bán nước giải khát. Bãi đậu xe này là đất công, được xem là đất 'vàng' được chính quyền thành phố Biên Hòa (cũ), tỉnh Đồng Nai mượn tạm để làm bãi đậu xe ô tô công cộng miễn phí từ đầu năm 2024.

Khám phá thêm chủ đề

Lấn chiếm bãi xe công cộng lấn chiếm vỉa hè Đồng Nai Cam kết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận