Vụ lấn chiếm bãi xe công cộng: Chủ quán nước ký cam kết không vi phạm

Liên quan đến vụ lấn chiếm bãi đậu xe công cộng ở góc đường Võ Thị Sáu và Cách Mạng Tháng 8, sáng ngày 11.3, ông Nguyễn Duy Tân, Chủ tịch UBND phường Trấn Biên (Đồng Nai) cho biết chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý.

Chủ 2 quán nước ký cam kết không vi phạm ẢNH: H.K

Theo đó, vào đêm ngày 10.3, cán bộ UBND phường Trấn Biên đã đến khu vực trên kiểm tra, nhắc nhở các quán nước kinh doanh tuân thủ pháp luật.

Qua làm việc, chủ 2 quán nước ở địa chỉ số 6 đường Võ Thị Sáu (quán Bờm Coffee & Tea) và 190 đường Cách Mạng Tháng 8 (quán Một Góc) đã ký cam kết không buôn bán, để vật dụng, hàng hóa, biển quảng cáo… lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây cản trở giao thông và mỹ quan đô thị.

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và các quy định của địa phương về quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông; tự giác tháo dỡ các công trình, vật dụng vi phạm (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan chức năng; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các nội dung cam kết.

Một góc bãi đậu xe công cộng bị lấn chiếm, đặt ghế để "giữ chỗ" để bán nước giải khát (ảnh chụp chiều ngày 8.3) ẢNH: LÊ LÂM

Trước đó, từ phản ánh của bạn đọc về tình trạng bãi đậu xe công cộng ở ngã ba Võ Thị Sáu và Cách Mạng Tháng 8 thuộc phường Trấn Biên (Đồng Nai) bị lấn chiếm để bán thức uống, chiều ngày 8.3, PV Báo Thanh Niên đến hiện trường ghi nhận một phần bãi đậu xe có dấu hiệu bị chiếm dụng.



Cụ thể, có nhiều ghế nhựa, ghế xếp, biển hiệu để tràn lan, chắn ngang lối ra vào dành cho ô tô đỗ. Đến chiều tối thì có một số người mang bàn ghế bày biện ở khu vực trên. Đến tối thì đầy ắp khách ngồi uống nước.

Được biết, bãi đậu ô tô này có diện tích 5.739 m2, đây được xem là khu "đất vàng" vì nằm ở vị trí đẹp. Năm 2022, khu đất này đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai ra thông báo đấu giá hơn 158 tỉ đồng nhưng chưa bán được. Sau đó, khu đất được mượn tạm để làm bãi đậu ô tô miễn phí.