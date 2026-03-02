Giữ đất vàng làm 'khoảng thở' chung

Một số khu đất vốn bị quây tôn, bỏ hoang nhiều năm được cơ quan chức năng TP.HCM mở ra làm công viên tạm, quảng trường trong các dịp lễ, tết đã tạo nên hình ảnh khác hẳn ở khu vực trung tâm. Điều này thu hút nhiều sự quan tâm của bạn đọc (BĐ).

"K HÔNG GIAN XANH" LÀ NHU CẦU THỰC

BĐ Hồ Nguyễn Minh Khuê cho rằng giá trị của mảng xanh "không thể đo bằng tiền vé hay tiền thuế. Nó là sức khỏe cộng đồng, là ký ức đô thị, là bản sắc". Theo BĐ này, trước khi quyết định xây dựng thêm công trình thương mại, cần trả lời trung thực câu hỏi: "Người dân thực sự cần gì ở vị trí đó?".

BĐ Võ Anh Khoa nhấn mạnh: "Không gian công cộng là quyền cơ bản của người dân đô thị". Trong bối cảnh bê tông hóa mạnh mẽ đang diễn ra ở nhiều nơi, Võ Anh Khoa cho rằng mỗi mét vuông cây xanh đều quý giá và nếu tiếp tục chuyển đổi vì lợi ích kinh tế, xem nhẹ yếu tố này, "người dân bình thường sẽ là người chịu thiệt".

Chỉnh trang khu đất 8 - 12 Lê Duẩn (phường Sài Gòn, TP.HCM), hướng tới trở thành không gian công cộng sau thời gian dài bỏ trống ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, BĐ Mai Thanh Tâm kể lại trải nghiệm khi đưa con ra khu đất được sử dụng làm công viên tạm dịp Tết Nguyên đán vừa qua: "Người già đi bộ, trẻ con chạy nhảy…, một khoảng đất mở miễn phí, sạch sẽ giữa trung tâm đã là món quà lớn. Những giá trị đó khó có thể quy đổi thành tiền". Tương tự, BĐ Phan Ngọc Trâm nhận xét "đất vàng" không nhất thiết phải biến thành cao ốc, bởi "một công viên được chăm sóc tốt cũng nâng hình ảnh TP và thu hút du lịch". BĐ Lý Hoàng Nam chia sẻ cảm nhận về những "khoảng thở" giữa những công trình bê tông hóa, nơi đó người dân có thể ra ngoài nhiều hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn. "Nếu chỉ nhìn "đất vàng" bằng con số lợi nhuận, sẽ bỏ lỡ cơ hội tạo ra những không gian sống quý giá", BĐ này viết.

Quan tâm đến yếu tố môi trường, BĐ Lê Thanh Hằng phân tích cây xanh và mặt nước giúp điều hòa khí hậu, giảm ngập, giảm hiệu ứng "đảo nhiệt" (hiện tượng nhiệt độ ở khu vực đô thị cao hơn đáng kể so với các khu vực nông thôn hoặc vùng ven - TN). Theo BĐ này, giữ không gian xanh là "một khoản đầu tư cho sức khỏe và chất lượng sống", vì chi phí xử lý ô nhiễm về sau có thể còn lớn hơn nguồn thu từ dự án thương mại.

BĐ Trịnh Kim Oanh đề nghị đánh giá lại tiêu chí "hiệu quả", bởi hiệu quả không chỉ là tiền thu trực tiếp mà còn là giảm áp lực y tế, giảm ùn tắc và nâng tầm hình ảnh TP. Ở khía cạnh khác, BĐ Bùi Thị Mỹ Linh khẳng định: "Một TP nhân văn là nơi ai cũng có quyền được ngồi nghỉ dưới bóng cây mà không phải mua một ly nước hay trả phí vào cửa".

Đ Ể CHỦ TRƯƠNG ĐI VÀO THỰC TẾ…

Cùng với ủng hộ "không gian xanh", nhiều ý kiến đặt ra yêu cầu rõ ràng về quản lý đất công. BĐ Nguyễn Đức Anh kiến nghị thành lập hội đồng độc lập gồm chuyên gia và đại diện cộng đồng để thẩm định các dự án liên quan đến đất công, hạn chế sai sót và lợi ích cục bộ. BĐ Tạ Minh Tùng nhấn mạnh TP cần tầm nhìn 20-30 năm, tính đến dự báo dân số và nhu cầu sinh hoạt công cộng, thay vì xử lý từng dự án theo áp lực ngắn hạn.

Một số bình luận cũng đề cập giải pháp dung hòa nguồn lực. Theo BĐ Trần Minh Hoàng, TP vẫn cần nguồn thu bền vững, nhưng quy hoạch phải bài bản, minh bạch và có đánh giá tác động môi trường rõ ràng; một phần lợi nhuận có thể được tái đầu tư cho "hạ tầng xanh". BĐ Nguyễn Thành Đạt đồng tình với chủ trương thu hút đầu tư, song nhấn mạnh mọi dự án phải công khai, đấu thầu minh bạch và có cơ chế buộc nhà đầu tư đóng góp lại cho cộng đồng bằng hạ tầng xanh, quảng trường, lối đi bộ.

Cùng với đó, BĐ Bùi Khánh Nam đề nghị quy hoạch riêng khu vực dành cho lễ hội, biểu diễn ngoài trời để vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa vừa không gây xung đột giao thông tại trung tâm. Cùng vấn đề này, BĐ Đỗ Hồng Việt gợi ý: "TP có nhiều khu vực ven sông, khu đô thị mới còn quỹ đất rộng, giao thông chưa quá tải. Nếu muốn tổ chức sự kiện lớn thì nên chuyển về đó để kích thích phát triển các khu vực mới thay vì tập trung vào trung tâm cũ. Cách làm này vừa giãn dân, vừa tạo động lực kinh tế cho những vùng đang phát triển. Khu trung tâm nên ưu tiên cho giao thông, du lịch và các hoạt động thường nhật của người dân. Tôi nghĩ cần có chiến lược dài hạn chứ không nên xử lý từng vụ việc riêng lẻ. Khi có quy hoạch tổng thể, mọi bên sẽ dễ đồng thuận hơn".