Thời sự

Mở cửa cho khu 'đất vàng' đắc địa nhất tây Gia Lai

Trần Hiếu
Trần Hiếu
11/02/2026 19:04 GMT+7

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trên khu 'đất vàng' tại ngã tư Hùng Vương - Trần Hưng Đạo (phường Pleiku), với tổng mức đầu tư hơn 605 tỉ đồng.

Ngày 11.2, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khách sạn, trung tâm mua sắm phức hợp tại phường Pleiku, với hình thức lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Diện tích sử dụng khoảng 4.680 m².

Nhà đầu tư trúng đấu giá phải xây dựng tổ hợp công trình hỗn hợp trên khu “đất vàng” tại ngã tư Hùng Vương - Trần Hưng Đạo (phường Pleiku), với tổng diện tích sàn khoảng 32.896,4 m². Dự án gồm trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp và khách sạn tiêu chuẩn 4 sao (tối đa 300 phòng), cùng nhà hàng, trung tâm hội nghị - triển lãm, mua sắm và các dịch vụ khác; không bố trí chức năng ở.

Mở cửa cho khu 'đất vàng' đắc địa nhất tây Gia Lai- Ảnh 1.

Khu "đất vàng" này nằm ở vị trí đắc địa bậc nhất phía tây Gia Lai

ẢNH: TRẦN HIẾU

Dự án phải hoàn thành trong vòng 24 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; thời hạn hoạt động là 50 năm. UBND tỉnh Gia Lai cũng chỉ đạo các sở, ngành hoàn tất thủ tục liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình đấu giá và triển khai.

Trước đây, khu “đất vàng” này được giao cho Công ty CP Thủy điện Sê San đầu tư, khai thác. Doanh nghiệp đã xây dựng khách sạn Sê San với diện tích sàn hơn 4.300 m² và đưa vào hoạt động nhiều năm.

Tuy nhiên, hơn 6 năm trước, khu đất cùng khách sạn được bàn giao lại cho tỉnh Gia Lai (cũ) và từ đó đến nay chưa được khai thác.

