Vụ lật ca nô trên sông Soài Rạp: Tìm thấy thi thể trung tá CSGT

Liên quan đến vụ lật ca nô trên sông Soài Rạp thuộc ấp Doi Lầu (xã An Thới Đông, TP.HCM) khiến 1 trung tá thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP.HCM) mất tích, ngày 8.7, báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể trung tá Phạm Sơn B. vào lúc 14 giờ 15 cùng ngày.

Lực lượng chức năng tìm kiếm trung tá Phạm Sơn B. trên sông Soài Rạp ẢNH: V.P

Thi thể trung tá B. được phát hiện cách vị trí xảy ra tai nạn hơn 500 m, gần khu vực sông Vàm Sát, xã An Thới Đông.

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 7.7, chiếc ca nô mang số hiệu 50-0210 chở 3 người gồm: trung tá Nguyễn Thanh T., trung tá Phạm Sơn B. và thượng úy Nguyễn Trần K. (thuộc Đội CSGT đường thuỷ, Trạm Phú Xuân, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM) tuần tra trên sông Soài Rạp thì va chạm với tàu chở dầu (chưa rõ thông tin).

Cú va chạm khiến chiếc ca nô chở 3 cán bộ CSGT bị lật úp. Trung tá T. và thượng úy K. thoát được ra ngoài an toàn, còn trung tá B. mất tích.

Sau vụ việc, xã An Thới Đông đã huy động 40 người (3 bộ đội, 7 dân quân, 30 công an), cùng 14 ca nô (1 ca nô của quân đội và 13 ca nô của công an) tổ chức tìm kiếm.

Cũng theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia về sự cố khiến một ngư dân rơi xuống biển mất tích xảy ra trên tàu cá mang số hiệu CM 05622, vào 13 giờ 35 ngày 6.7, cách phía tây cửa biển Khánh Hội (Cà Mau) 5 hải lý, lực lượng chức năng vẫn tìm kiếm nạn nhân nhưng chưa có kết quả.