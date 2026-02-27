Vụ lật tàu làm 6 người chết ở hồ Thác Bà: Bắt thêm lái tàu chở đá

Ngày 27.2, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái tàu chở đá là Nguyễn Văn Thâm (42 tuổi; trú tại thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, xảy ra trên hồ Thác Bà.

Lái tàu Nguyễn Văn Thâm tại cơ quan công an ẢNH: GIANG LƯƠNG

Theo tài liệu điều tra, ngày 21.2, lái tàu Nguyễn Văn Thâm được Công ty cổ phần khoáng sản Marble Việt Nam phân công làm thuyền trưởng điều khiển tàu chở đá biển số YB-0919H.

Lúc 17 giờ ngày 21.2, ông Thâm cùng máy trưởng Nguyễn Mạnh Cường (47 tuổi; trú tại xã Yên Bình, Lào Cai) điều khiển tàu xuất phát từ bến tập kết tại thôn Mỏ Quan (xã Cảm Nhân) trên hồ Thác Bà, rồi di chuyển về bến của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, trời tối dần và xuất hiện sương mù nhẹ làm hạn chế tầm nhìn. Mặc dù đã bật đèn hành trình và đèn cảnh báo, ông Thâm không bật đèn pha chiếu sáng, không phát âm hiệu, tín hiệu theo quy định và không bố trí người cảnh giới tại các vị trí cần thiết trên phương tiện.

Đến 18 giờ 45, khi tàu đi đến khu vực thôn Làng Cạn (xã Bảo Ái), ông Thâm phát hiện phía trước có một phương tiện di chuyển ngược chiều là tàu khách biển số YB-0876H do Triệu Văn Nội (31 tuổi; trú xã Cảm Nhân) điều khiển.

Hai bên đã điều khiển phương tiện để tránh nhau, tuy nhiên, do khoảng cách gần và tầm nhìn hạn chế, mạn trái phần đuôi tàu YB-0876H đã va vào góc lưỡi phà bên trái của tàu YB-0919H, khiến tàu khách bị lật, làm 6 người tử vong.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 26.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái tàu Nguyễn Văn Thâm về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, theo khoản 3 điều 272 bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 23.2, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái tàu khách là Triệu Văn Nội về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Cơ quan công an cáo buộc, lái tàu Triệu Văn Nội đã có hành vi điều khiển thuyền gắn máy chở quá số người quy định (22/12 người), đồng thời điều khiển động cơ có công suất nhỏ hơn không nhường đường cho phương tiện động cơ có công suất lớn hơn, vi phạm luật Giao thông đường thủy nội địa, gây hậu quả nghiêm trọng.