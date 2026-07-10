Vụ lật tàu ở Quảng Ninh: Còn 1 người đang mất tích

Đến tối 9.7, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 1 thuyền viên mất tích trong vụ lật tàu chở cát xảy ra trên vùng biển Bản Sen (đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh).

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường ẢNH: CAQN

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 14 giờ cùng ngày, tàu mang số đăng ký HP-4914 do ông V.T.L (53 tuổi) làm thuyền trưởng, chở cát từ mỏ cát Tân Lập (đặc khu Vân Đồn) về khu vực Vũ Yên (Hải Phòng), khi đến vùng biển Bản Sen thì bị lật, chìm.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 5 thuyền viên, đều trú tại P.Nguyễn Đại Năng (Hải Phòng).

Chiều 9.7, thi thể một nạn nhân đã được tìm thấy ẢNH: CAQN

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an đặc khu Vân Đồn phối hợp UBND đặc khu Vân Đồn cùng Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ 3, Ban chỉ huy Quân sự đặc khu Vân Đồn, Đồn biên phòng Hạ Long và các lực lượng liên quan huy động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng chức năng đã cứu sống 3 thuyền viên, gồm thuyền trưởng V.T.L (53 tuổi), B.V.N (45 tuổi) và N.V.C (39 tuổi). Các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa đặc khu Vân Đồn cấp cứu.

Đến khoảng 17 giờ 20, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thuyền viên T.V.P (53 tuổi).

Hiện còn thuyền viên T.V.H (48 tuổi) vẫn mất tích. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trên khu vực biển Bản Sen; đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ lật tàu chở cát ở Vân Đồn.