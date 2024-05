Vụ loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai: Truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên

Ngày 5.5, tin từ Cơ quan An ninh điều (ANĐT) Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã ra quyết định truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên (31 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú và ở tại 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An - nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai).

Lê Thanh Kỳ Duyên bị Công an tỉnh Long An truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên B.B

Theo Phòng Tư pháp H.Đức Hòa (Long An), bà Lê Thanh Kỳ Duyên là mẹ ruột của L.T.M.N và L.T.P.V. Đây là 2 trong 5 "chú tiểu" đã đoạt giải quán quân gameshow Thách thức danh hài mùa 5 (năm 2018), mùa 6 (năm 2019).

Mặc dù trong lý lịch tư pháp đã tự đăng ký với ngành chức năng tỉnh Long An, bà Lê Thanh Kỳ Duyên không khai tên người cha, nhưng kết quả giám định AND khẳng định bà là con gái ruột của ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân.

Theo quyết định truy tìm của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An, ông Lê Tùng Vân (vừa bị khởi tố về hành vi loạn luân) là cha của Lê Thanh Kỳ Duyên B.B

Trước đó, ngày 19.4, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân (92 tuổi, ở Tịnh thất Bồng Lai) để điều tra về hành vi loạn luân. Trong quá trình điều tra vụ án, bà Lê Thanh Kỳ Duyên đã rời khỏi Tịnh thất Bồng Lai và không ai biết bà đã đi đâu nên Công an tỉnh Long An truy tìm.

Trong vụ án loạn luân, bị can Lê Tùng Vân được cho tại ngoại để phục vụ điều tra; đồng thời được cho tạm hoãn thi hành bản án 5 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An, năm 2022, sau khi nhận tin báo tố giác tội phạm của một số tổ chức, cá nhân, đơn vị đã tiến hành lấy mẫu giám định AND đối với ông Lê Tùng Vân và 26 người đang ở nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai. Chứng cứ khoa học về di truyền đã khẳng định ông Lê Tùng Vân loạn luân với con của mình và có con trong số những người được lấy mẫu giám định.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An thông báo những ai biết thông tin về người bị truy tìm là Lê Thanh Kỳ Duyên (ngụ Tịnh Thất Bồng Lai) thì báo ngay cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An, địa chỉ: 76 Châu Văn Giác, P.4, TP.Tân An, Long An; điện thoại: 0693.609113 hoặc 084.272.8599 (điều tra viên Trần Minh Hoàng).