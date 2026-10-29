Vũ Luân: Tôi và Phương Lê dự tính có thêm con

NSƯT Vũ Luân chăm con ở tuổi 54

Tối 28.10, NSƯT Vũ Luân và Hoa hậu Phương Lê tổ chức tiệc thôi nôi cho con gái Lương Bình Thụy Yên, tên thân mật là bé Kẹo. Buổi tiệc diễn ra trong không gian sang trọng, ấm cúng với sự góp mặt của người thân và một số bạn bè thân thiết trong giới giải trí. Cả hai hạnh phúc khi con gái nhận được những lời chúc mừng từ nhiều nghệ sĩ như NSND Lệ Thủy, NSƯT Bạch Long, NSƯT Châu Thanh, Thanh Hằng, Kim Tử Long, Tú Sương, Hồng Tơ, Bảo Trí, Bình Tinh...

Vũ Luân cảm ơn Phương Lê vì sẵn sàng sinh con cho anh dù ở tuổi U.50 ẢNH: NVCC

Trong buổi tiệc, NSƯT Vũ Luân dành tặng con gái món quà đặc biệt là ca khúc Ánh dương của ba. Nam nghệ sĩ cải lương đặt hàng sáng tác riêng với mong muốn gửi gắm tình yêu thương và lời chúc con gái lớn lên khỏe mạnh, bình an, luôn được mọi người yêu quý. Vũ Luân chia sẻ hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, anh hiếm khi tổ chức những buổi tiệc long trọng cho riêng mình. Tuy nhiên, nhân dịp con gái tròn một tuổi, anh muốn cùng bà xã Phương Lê lưu giữ kỉ niệm đáng nhớ của gia đình. Đáng chú ý, Olivia - con gái riêng của Hoa hậu Phương Lê cũng lên sân khấu chia sẻ cảm xúc và gửi lời chúc mừng sinh nhật đến em gái.

Sau một năm đón con gái đầu lòng, NSƯT Vũ Luân cho biết anh dần thích nghi với vai trò làm cha và thành thạo hơn trong việc chăm sóc bé Kẹo. Sự xuất hiện của con gái khiến cuộc sống của giám khảo Chuông vàng vọng cổ 2024 thêm rộn ràng và ngập tràn niềm vui. Anh cũng bày tỏ lòng biết ơn bà xã vì đã chấp nhận mang thai và sinh con ở tuổi U.50. Về kế hoạch tương lai, cả hai mong muốn tiếp tục đón thêm thành viên mới để gia đình đông vui hơn nữa.

NSƯT Vũ Luân và Hoa hậu Phương Lê đăng ký kết hôn vào tháng 4.2024, sau đó tổ chức lễ đính hôn vào tháng 8 cùng năm. Đầu năm 2025, Hoa hậu Phương Lê thông báo mang thai. Bé Kẹo là con chung đầu tiên của cô và NSƯT Vũ Luân sau khi cả hai về chung một nhà.