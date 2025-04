Vụ luật sư bị vợ tố hành hạ: Công an xác định không có dấu hiệu tội phạm

Vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an Q.7 (TP.HCM) có thông báo trả lời đơn cho bà N.T.D.H, với nội dung bà H. tố cáo chồng vi phạm chế độ một vợ một chồng; ngược đãi, hành hạ; truyền bá văn hóa phẩm đồi truỵ; làm nhục người khác là "hoàn toàn không có căn cứ".

Theo Cơ quan CSĐT Công an Q.7, bà H. tố cáo ông C. - chồng mình, nhưng không có tài liệu, chứng cứ cụ thể, rõ ràng, chứng minh vi phạm của ông C.

Trước đó, bà H. tố cáo ông C. lên công an, vì đã nhiều lần ngoại tình với bà V. và một số người phụ nữ khác, trong thời gian hôn nhân với bà H.

Theo đơn tố cáo, khi bà H. phát hiện, người chồng đã hành hạ bà H. bằng cách đe dọa, chửi mắng, sỉ nhục, đánh đập, sử dụng vũ lực làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và sức khỏe của chị H. Đồng thời, theo bà H. phản ánh, ông C. còn phát tán một số clip về quan hệ vợ chồng của ông bà ra ngoài…

Tuy nhiên, qua quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT Công an Q.7 đã xác định bà H. và ông C. kết hôn vào năm 2020. Trong thời gian chung sống, do các bên mâu thuẫn, ông C. làm thủ tục ly hôn nên bà H. làm đơn phản ánh gửi nhiều nơi như: Liên đoàn luật sư Việt Nam, Sở Tư pháp TP.HCM, Đoàn luật sư TP.HCM.

Khi xác minh, làm rõ, Cơ quan CSĐT Công an Q.7 nhận thấy đơn tố cáo của bà H. "không có dấu hiệu tội phạm", nên có thông báo gửi đến bà H.

Về phía Đoàn luật sư TP.HCM, cơ quan này cũng có văn bản trả lời đơn đối với bà H., cho rằng nội dung phản ánh của bà H. đối với ông C., không xuất phát từ quá trình hành nghề luật sư hoặc cung cấp dịch vụ pháp lý của ông C. Vì vậy, sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Đoàn luật sư TP.HCM.