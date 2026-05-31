Vụ ly hôn 1.200 tỉ đồng: Tòa xác minh nguyên đơn 'bị công an mời làm việc'

Phan Thương
31/05/2026 05:43 GMT+7

HĐXX thông báo do nguyên đơn vắng mặt không lý do, và gần đây có thông tin bị công an mời làm việc, nên tạm ngưng phiên tòa ly hôn đòi phân chia tài sản 1.200 tỉ đồng để xác minh.

TAND khu vực 5 - TP.HCM vừa tạm ngưng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hôn nhân và gia đình giữa nguyên đơn là ông H.N.T.T (chủ một cơ sở nha khoa thẩm mỹ) và bị đơn là bà N.T.N.A, để xác minh ông T. có bị công an mời làm việc hay không.

Nha khoa thẩm mỹ của nguyên đơn bị kiểm tra vào ngày 22.5

Trước đó, vào sáng ngày 29.5, trong phần thủ tục, phía nguyên đơn và luật sư bảo vệ cho nguyên đơn vắng mặt không lý do. 

Ngoài ra, HĐXX thông báo trong thời gian gần đây xuất hiện một số thông tin liên quan đến ông H.N.T.T bị công an mời làm việc. Vì vậy, HĐXX sẽ tạm ngưng phiên tòa để xác minh tình trạng pháp lý của nguyên đơn. Đồng thời xác minh các tài sản tranh chấp giữa các bên có liên quan đến vụ việc công an đang giải quyết hay không.

Theo hồ sơ vụ án và diễn tiến phiên tòa ngày 12 và 13.5, sau hơn 10 năm chung sống, tháng 3.2015, ông H.N.T.T nộp đơn xin ly hôn tại TAND quận Bình Thạnh (nay là TAND khu vực 5). Về tài sản, ông T. cho biết hai bên tự thỏa thuận phân chia. 

Năm 2016, bà N.T.N.A có yêu cầu phản tố, đề nghị phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, song chưa thu thập đầy đủ các tài liệu về tài sản.

Đến năm 2024, ông T. thay đổi yêu cầu khởi kiện từ ly hôn sang đề nghị "hủy hôn nhân trái pháp luật", và không đồng ý chia tài sản chung vì cho rằng quan hệ hôn nhân không hợp pháp. Tuy nhiên, ông đồng ý chia cho vợ 20% giá trị tài sản để "đổi lấy sự bình yên" và muốn nhanh chóng kết thúc vụ ly hôn.

Ông T. cho rằng, giấy chứng nhận kết hôn có nhiều dấu hiệu bất thường như: vợ chồng ký nhầm vào vị trí của nhau, cả hai ký khi chưa có thông tin giấy tờ tùy thân nộp cho cán bộ tư pháp và chữ ký trong sổ hộ tịch không phải của ông. Việc ký tên diễn ra tại nhà do gia đình vợ mang giấy tờ về đưa...

Trong khi đó, bà N.A không đồng ý, cho rằng: cuộc hôn nhân được xác lập hợp pháp, không có chuyện lừa dối vì ông là bác sĩ, có trình độ nhận thức, không ai ép buộc. Vì vậy, bà N.A đề nghị được ly hôn và chia khối tài sản trị giá hơn 1.200 tỉ đồng.

Theo bà N.A và người đại diện, tài sản tranh chấp gồm nhiều bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh, thành; hàng chục tỉ đồng tiền gửi trong các ngân hàng cùng lãi phát sinh từ năm 2014 đến nay; giá trị doanh nghiệp sở hữu chuỗi nha khoa thẩm mỹ và phần lợi nhuận phát sinh trong hơn 10 năm qua cùng nhiều bất động sản bà mới truy vết được và nộp chứng cứ trong phần thủ tục.

Trước đó, vụ án được mở trong 2 ngày (12 và 13.5), và HĐXX tạm dừng rồi tiếp tục xét xử vào sáng ngày 29.5. Trong quá trình HĐXX tạm dừng xét xử, ngày 22.5, lực lượng chức năng đi xe công vụ (biển số xanh) bất ngờ xuất hiện và tiến hành làm việc đồng loạt tại nhiều cơ sở thuộc một hệ thống nha khoa thẩm mỹ của nguyên đơn.

