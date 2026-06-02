Vụ ma túy ở quán bar Paris Night Phan Thiết: 33 bị cáo lĩnh án tù

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, hôm nay 2.6, TAND khu vực 10 (thuộc TAND tỉnh Lâm Đồng) đã tuyên án đối với 33 bị cáo liên quan vụ án ma túy xảy ra tại quán bar Paris Night (ở thành phố Phan Thiết, Bình Thuận cũ).

Các bị cáo bị xét xử về 3 tội danh gồm: "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Đối với tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy", tòa tuyên án 15 bị cáo; trong đó, bị cáo Mạnh Trọng Toản, chủ quán bar Paris Night, bị tuyên phạt 8 năm tù.

Các bị cáo Trần Mạnh Anh (đại diện pháp luật, quản lý hoạt động kinh doanh quán bar), Phạm Hoàng Minh (quản lý nhân sự, an ninh), Phan Minh Huy (nhân viên phục vụ) và Lê Văn Hiếu (tổ trưởng bảo vệ) cùng bị tuyên phạt 7 năm tù.

Mười bị cáo còn lại là nhân viên quán bar nhận mức án từ 2 năm 6 tháng đến 5 năm tù.

Đối với nhóm khách tại bàn Vip 2, các bị cáo Nguyễn Thành Lơ, Nguyễn Thành Kiển, Trần Văn Tuấn và Võ Trường Sơn, ngoài tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", các bị cáo này còn bị tòa tuyên thêm về tội danh "Tàng trữ trái phép chất ma túy" với mức án từ 8 năm đến 8 năm 6 tháng tù.

Riêng tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", tòa tuyên án 14 bị cáo là khách tại các bàn Vip 2, Vip 5, Vip 16 và Vip 17. Trong đó, 3 bị cáo bị phạt 7 năm 6 tháng tù; 1 bị cáo lĩnh 7 năm 3 tháng tù; 9 bị cáo lĩnh 7 năm tù và 1 bị cáo lĩnh 4 năm 6 tháng tù. Trước đó, được tòa cho phát biểu lời sau cùng, các bị cáo đều cúi đầu nhận tội và mong được tòa xem xét giảm nhẹ án.

Theo cáo trạng, khuya 1.5.2025, các lực lượng của Công an tỉnh Bình Thuận (nay là Công an tỉnh Lâm Đồng) kiểm tra quán bar Paris Night, phát hiện nhiều nhóm khách sử dụng trái phép chất ma túy tại 5 bàn Vip.

Hội đồng xét xử xác định các quản lý, nhân viên bảo vệ, phục vụ và chăm sóc khách hàng đã giúp sức cho Toản, Anh và Minh chứa chấp khách sử dụng trái phép chất ma túy trong quán bar.

Đối với các nhóm khách, nhiều bị cáo đã góp tiền mua ma túy, chuẩn bị dụng cụ và tổ chức cho nhiều người cùng sử dụng tại quán. Riêng nhóm khách ở bàn Vip 2 còn thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ án "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy" xảy ra tại quán bar Paris Night, phường Phú Thủy là vụ án được dư luận khu vực tỉnh Bình Thuận trước đây rất quan tâm. Bản án dành cho các bị cáo hôm nay như một lời cảnh báo cho nhóm tội phạm hoạt động buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép ma túy sẽ bị trừng trị và không có vùng cấm.