Vụ án ma túy ở quán bar Paris Night: 33 bị cáo hầu tòa

Quế Hà
25/05/2026 14:25 GMT+7

Ngày 25.5, TAND khu vực 10 Lâm Đồng mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án ma túy ở quán bar Paris Night (nay thuộc phường Phú Thủy, Lâm Đồng). Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày, xét xử 33 bị cáo.

Các bị cáo bị truy tố với các tội danh: chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ án xảy ra tại quán bar Paris Night, cơ sở kinh doanh giải trí từng thu hút đông khách ở trung tâm thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 25.5

Chủ quán bar Paris Night cùng một số quản lý để khách sử dụng ma túy

Theo cáo trạng của Viện KSND khu vực 10 (thuộc Viện KSND tỉnh Lâm Đồng), Mạnh Trọng Toản (chủ quán bar Paris Night), cùng một số quản lý và nhân viên được xác định đã để tình trạng khách sử dụng ma túy diễn ra trong thời gian dài nhằm duy trì hoạt động kinh doanh và tăng doanh thu.

Cáo trạng nêu, trước thời điểm bị bắt quả tang (đêm 1.5.2025), vào chiều thứ hai hằng tuần, Toản thường họp với các quản lý gồm Trần Mạnh Anh và Phạm Hoàng Minh để trao đổi tình hình hoạt động của quán.

Tại các cuộc họp này, dù biết có nhiều khách đến quán sử dụng ma túy, nhóm quản lý không ngăn chặn mà thống nhất cách xử lý theo hướng nhắc nhở kín đáo nhằm tránh ảnh hưởng đến việc kinh doanh.

Theo đó, khi phát hiện khách sử dụng ma túy, nhân viên không được đuổi khách, không báo cơ quan chức năng và không can thiệp công khai, miễn việc sử dụng diễn ra kín đáo để tránh bị phát hiện.

Chỉ đạo này sau đó được truyền xuống các tổ trưởng, nhân viên phục vụ và bảo vệ. Viện KSND khu vực 10 xác định đây là nguyên nhân khiến tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy xuất hiện thường xuyên tại quán bar Paris Night trong thời gian dài.

Các bị cáo bị truy tố về tội chứa chấp, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy

Theo hồ sơ vụ án, đêm 1.5.2025, khi quán bar Paris Night đang hoạt động, nhiều nhân viên phục vụ khu vực VIP, nhân viên chăm sóc khách hàng và bảo vệ được xác định trực tiếp nhìn thấy khách sử dụng trái phép chất ma túy nhưng không ngăn chặn.

Đến khoảng 23 giờ 15 cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) bất ngờ kiểm tra quán bar Paris Night, phát hiện nhiều nhóm khách sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bàn VIP nên lập biên bản bắt quả tang.

Từ kết quả điều tra, Viện KSND khu vực 10 truy tố 15 bị cáo, gồm chủ quán, quản lý cùng nhiều nhân viên phục vụ, bảo vệ về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy theo điểm d khoản 2 điều 256 bộ luật Hình sự.

Bốn bị cáo khác bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo điểm i khoản 1 điều 249 bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, 18 bị cáo bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo điểm b khoản 2 điều 255 bộ luật Hình sự do tham gia, chuẩn bị địa điểm, tập hợp người sử dụng hoặc trực tiếp tổ chức sử dụng ma túy tại quán bar.

Theo cáo trạng, hành vi của các bị can gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý của Nhà nước về chất ma túy, đồng thời ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hơn 200 cảnh sát bao vây quán bar Paris Night

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, rạng sáng 2.5.2025, khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Bình Thuận bất ngờ bao vây quán bar Paris Night để kiểm tra hành chính. Lực lượng chức năng phát hiện nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận (nay là Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng; bên trái) trực tiếp chỉ huy khám xét quán bar Paris Night rạng sáng 2.5.2025

Thời điểm kiểm tra, dưới sự chỉ huy trực tiếp của đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận (nay là Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng), lực lượng công an đã khống chế gần 50 vệ sĩ, vô hiệu hóa hoạt động của quán để phục vụ công tác kiểm tra.

Kết quả xác định có 42/154 khách trong quán dương tính với ma túy.

Quán bar Paris Night thời điểm kiểm tra có 42/154 người dương tính với chất ma túy

Mở rộng điều tra, lực lượng công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Mạnh Trọng Toản (57 tuổi, ở tỉnh Nghệ An), chủ quán bar Paris Night và thu giữ nhiều đồ vật liên quan đến việc mua bán, cung cấp ma túy.

Ngay trong rạng sáng 2.5.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt khẩn cấp Mạnh Trọng Toản và Trần Mạnh Anh (40 tuổi, ở phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết cũ), người được xác định trực tiếp điều hành hoạt động và liên quan nguồn cung cấp ma túy cho khách tại quán bar.

