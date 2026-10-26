Vụ mua khâu nhục nhận cục xương: Giám đốc lên mạng học công thức, dùng ChatGPT thay mác

Sáng 26.10, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã thông tin chi tiết về vụ việc nhiều người đặt mua khâu nhục trên mạng nhận về cục xương, chân giò heo, không giống quảng cáo.

Theo cơ quan chức năng, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 3 cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm khâu nhục đóng hộp; 5 cơ sở kinh doanh sản phẩm này và nhiều cơ sở buôn bán nhỏ lẻ sản phẩm khâu nhục chế biến sẵn sử dụng trực tiếp.

Nhiều khách hàng phản ánh mua phải khâu nhục giả trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Qua xác minh, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn không có cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm như mô tả trên mạng xã hội. Các sản phẩm khâu nhục đóng hộp trên địa bàn tỉnh đều là các sản phẩm sản xuất, chế biến tại địa bàn tỉnh, có ghi nhãn hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định của pháp luật.

Sản phẩm giả mạo khâu nhục Thất Khê trên mạng xã hội được xác định của đơn vị "Bếp Z Food" bị khách hàng phản ánh, có hành trình gửi hàng từ khu vực Hà Nội, không phải từ Lạng Sơn.

Kết quả xác minh của Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an TP.Hà Nội cho thấy, L.T.T (34 tuổi), là giám đốc và là người đại diện của Công ty TNHH thực phẩm Z FOODDELI, địa chỉ tại số 660, P.Phú Diễn, Hà Nội.

Khoảng tháng 9.2026, T. lên mạng xã hội tìm hiểu công thức để chế biến món ăn khâu nhục và chân giò vị Tứ Xuyên. Sau đó, thông qua các trang mạng xã hội, T. đặt mua các nguyên liệu, dụng cụ để đóng hộp sản phẩm như hộp thiếc, thịt lợn, chân giò nhãn "Khâu nhục vị Tứ Xuyên".

Ban đầu, T. chỉ đạo nhân viên sử dụng chân giò lợn để chế biến, cho vào sản phẩm khâu nhục đóng hộp. Do sản phẩm không tiêu thụ được, T. lên mạng tìm hiểu thấy nhiều người rao bán sản phẩm khâu nhục Lạng Sơn đóng hộp và có nhiều người đặt mua nên đã dùng ChatGPT để thiết kế nhãn, mác sản phẩm "Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn", in ra rồi thay nhãn mác vào các sản phẩm đã sản xuất trước đó.

Cơ quan công an xác định, trong tháng 9.2026, T. đã chỉ đạo nhân viên trong công ty làm ra 500 sản phẩm "Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn" để bán ra thị trường thông qua mạng xã hội. Sau khi đổi thành nhãn mác "Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn", T. đã nhận được nhiều đơn hàng với tổng cộng 150 sản phẩm.

Tuy nhiên, sau khi nhận hàng, rất nhiều khách phản hồi không tốt và trả lại. Ngày 2.10.2026, T. không tiếp tục sản xuất và tiêu hủy số sản phẩm "Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn" còn tồn. Công an TP.Hà Nội đã lập hồ sơ vụ việc để tiếp tục làm rõ vi phạm của những người liên quan.

Ông Đặng Văn Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, đơn vị đã tích cực phối hợp xác minh vụ việc.

Ngày 16.10, Chi cục Quản lý thị trường Lạng Sơn đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường rà soát toàn bộ địa bàn để truy tìm nhãn hiệu có dấu hiệu làm giả. Đồng thời, gửi văn bản đến Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn, để phối hợp rà soát.

Theo lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, khâu nhục Thất Khê là sản phẩm OCOP 3 sao, đặc sản của tỉnh Lạng Sơn. Khi người tiêu dùng mua hàng cần kiểm tra kỹ trước khi nhận hàng để tránh mua phải hàng giả.