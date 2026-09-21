Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong: 'Lộ' đơn vị quản lý, duy trì thoát nước

Theo báo cáo của UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội), vị trí hố ga nơi nam sinh viên Nguyễn Đình S. (18 tuổi, Trường đại học Mỏ - Địa chất) ngã xuống cống tử vong thuộc hệ thống thoát nước mặt tuyến đường nối từ trường vào khu công nghiệp Nam Thăng Long.

Vị trí hố ga thoát nước, nơi nạn nhân gặp nạn ẢNH: NGUYÊN QUANG

Đơn vị quản lý hệ thống thoát nước là Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố (thuộc Sở Xây dựng Hà Nội). Cạnh đó, đơn vị duy tu, duy trì hệ thống rãnh thoát nước là liên danh Công ty cổ phần đô thị Việt Úc và Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ và thương mại 68.

Nội dung báo cáo không thể hiện ở thời điểm nam sinh viên S. gặp nạn hố ga này còn hay đã bị mất nắp.

Báo cáo cũng cho hay, sau vụ việc, UBND phường Đông Ngạc phối hợp với các đơn vị quản lý, duy tu, duy trì xử lý ngay vị trí xảy ra tai nạn, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Tìm thấy thi thể nghi là nam sinh viên mất tích, người thân khóc nghẹn tại hiện trường

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 17.9, người dân phát hiện xe máy Honda Wave màu xanh đen mang biển kiểm soát 18F5 - 5540 bị đổ ở khu vực gần miệng cống thoát nước tại khu vực Phố Viên (phường Đông Ngạc), xung quanh không phát hiện người điều khiển phương tiện.

Tiếp nhận thông tin, công an phường và các lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin, thông báo cho gia đình và phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện tìm kiếm nạn nhân.

Hơn 1 ngày sau đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân là nam sinh viên Nguyễn Đình S. tại khu vực Cầu Mỏ, cách hiện trường xảy ra xe máy bị đổ khoảng 1 km.

Đảng ủy phường Đông Ngạc đã chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan đoàn thể của phường đến gặp gỡ thăm hỏi động viên gia đình nam sinh gặp nạn.