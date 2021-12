Vụ nghệ sĩ Hoài Linh bị tố 'ăn chặn' tiền từ thiện: Công an TP.HCM không khởi tố

Ngày 22.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa có quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc quyên góp từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh vì không có dấu hiệu tội phạm.

Trước đó ông Võ Nguyễn Hoài Linh (tức nghệ sĩ Hoài Linh, ngụ Q.Phú Nhuận) bị 4 người gửi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tố cáo về việc ông Linh có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hơn 13 tỉ đồng qua việc kêu gọi từ thiện các tỉnh miền Trung vào tháng 10.2020.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Hoài Linh quyên góp cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020 là 15,4 tỉ đồng.

Trong đó, Hoài Linh đã quyên góp bằng tiền cá nhân hơn 500 triệu để chung tay cứu trợ đồng bào. Sau khi nhận được quà cứu trợ, nhiều địa phương đã có thư cảm ơn Hoài Linh.





Hoài Linh có đăng ký kết thúc đợt quyên góp, nhưng sau đó các nhà hảo tâm vẫn tiếp tục gửi tiền vào tài khoản của ông.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hoài Linh bị bệnh nên nghệ sĩ đã không thể đi miền Trung, dẫn đến chậm trễ giải ngân tiền từ thiện. Tuy nhiên, sau đó, Hoài Linh đã ủy quyền cho người quen đi trao tiền từ thiện ở miền Trung.

Ngày 30.11 Viện KSND TP.HCM có kết luận về việc Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là có cơ sở, đúng pháp luật. Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Viện KSND TP.HCM nhận định quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc quyên góp từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh là có căn cứ.Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội, do vậy, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01 ngày 23.11.2021.