Vụ nghi phạm tử vong chưa rõ nguyên nhân: Một cán bộ công an bị tước danh hiệu

Ngày 26.9, theo nguồn tin của Thanh Niên, đại tá Trần Văn Mười, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, vừa ký quyết định về việc thi hành kỷ luật cán bộ công an vi phạm kỷ luật theo quy định hiện hành của Bộ Công an.



Cụ thể, thi hành kỷ luật đối với thượng úy Lê Hữu Tùng (31 tuổi, quê Yên Định, Thanh Hóa), cán bộ thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Đức Linh, bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân. Quyết định thi hành kỷ luật thượng úy Lê Hữu Tùng có hiệu lực ngay ngày ký.

Cái chết của công dân Bùi Văn Hải ở H.Đức Linh gây xôn xao dư luận địa phương C.T.V.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, sở dĩ Công an tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định thi hành kỷ luật hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân với ông Lê Hữu Tùng là do cựu cán bộ công an này có liên quan đến cái chết của công dân Bùi Văn Hải (28 tuổi, trú H.Đức Linh) vào đêm 3.9.2023.

Trước đó, rạng sáng 2.9, cựu công an Lê Hữu Tùng và một số cán bộ công an thuộc Công an H.Đức Linh có mời anh Hải về trụ sở công an huyện để xét hỏi vì cho rằng anh này có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Nhưng sau đó, anh Hải được đưa đến bệnh viện thì đã tử vong. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Thuận điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.