Vụ nghi sách giả: Nhiều trường thu lại sách để kiểm tra

Trao đổi với Thanh Niên sáng 17.8, ông Lê Trung Hưng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bê Tông (xã Xuân Mai) cho biết trước phản ánh về việc nhiều phụ huynh nghi ngờ nhà trường phát sách giả, phía nhà trường đã lập tức yêu cầu các giáo viên khối lớp 3, 4, 5 làm việc với phụ huynh để kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Nhiều trường học trên địa bàn xã Xuân Mai thu lại sách tiếng Anh để kiểm tra xem là sách thật hay sách giả ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

"Tôi đã yêu cầu kiểm tra lại ngay, những quyển nào mà không quét được mã QR hoặc khi quét có cảnh báo mã bị làm giả thì sẽ yêu cầu đơn vị phát hành đổi sách", ông Hưng nói.

Theo ông Hưng, hằng năm, nhà trường nhập sách giáo khoa từ Phòng GĐ-ĐT H.Chương Mỹ. Tuy nhiên năm nay, Phòng GĐ-ĐT H.Chương Mỹ đã giải thể nên nhập sách từ Công ty phát hành sách Hà Tây, có hóa đơn, chứng từ đầy đủ.

"Do số lượng sách nhập về phát cho học sinh là rất lớn nên nhà trường cũng không thể nào kiểm tra hết tất cả các quyển sách trước khi phát cho học sinh. Cạnh đó, sách cũng đã phát hết cho học sinh nên phía nhà trường đang liên hệ phụ huynh để kiểm tra lần lượt từng quyển sách. Không thể để học sinh học sách giả vì việc này sẽ không đảm bảo kiến thức, đồng thời ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy của nhà trường", ông Hưng nói.

Theo chị Hoàng Thị Thu Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 5H (Trường tiểu học Bê Tông), tính đến 8 giờ ngày 17.8, qua rà soát, lớp 5H xác định có một số sách tiếng Anh tập 2 không cào được lớp bạc, khó quét mã QR trên bìa. "Lớp 5H đang tiếp tục thống kê lại để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo nhà trường", chị Hương cho biết thêm.

Còn tại Trường THCS Xuân Mai A, phía lãnh đạo nhà trường cho biết đã phát đi thông báo đề nghị phụ huynh mang sách tiếng Anh đến để kiểm tra.

"Do thời điểm hiện tại đang là cuối tuần nên tôi nhắc các bậc phụ huynh mang sách đến trường vào thứ 2 (tức ngày 18.8)", vị lãnh đạo này cho hay.

Sách tiếng Anh lớp 5 tập 2 bị phụ huynh nghi là sách giả ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Quét mã QR ở sách tiếng Anh, nhận cảnh báo mã bị làm giả

Như Thanh Niên đã phản ánh, thời gian vừa qua, nhiều phụ huynh nghi ngờ Trường tiểu học TT.Xuân Mai A, Trường THCS Xuân Mai A, Trường tiểu học Bê Tông khi phát bộ sách giáo khoa năm học mới có nhiều quyển là sách giả.

Biểu hiện nhận biết là dùng điện thoại không quét được mã QR in trên trang bìa, không truy xuất được thông tin sách. Trong khi đó, quan sát bằng mắt thường thì thấy sách do nhà trường phát có chất liệu giấy, màu sắc, độ dày khác biệt so với sách giáo khoa do phụ huynh tự đi mua bên ngoài.

Đặc biệt, đối với sách tiếng Anh lớp 5 tập 2 bị lỗi, khi kiểm tra, chị Vũ Thị Liễu (phụ huynh có con học tại Trường tiểu học Bê Tông) phát hiện không thể cào được lớp bạc ở vị trí lấy mã kích hoạt. Khi quét mã QR, điện thoại lập tức nhận thông báo mã bị làm giả và hệ thống nhắc "không nên mua cuốn sách này".

Đối với mã QR in ở bìa sách phía sau, khi quét thì nhận được cảnh báo "không phải người đầu tiên xác thực xuất bản phẩm này". Thay vào đó, thời gian người đầu tiên xác thực quyển sách này diễn ra hồi tháng 8.2023, dù sách được in vào tháng 4.2024.

Từ phản ánh này, xã Xuân Mai đã cử cán bộ xác minh và yêu cầu nhà trường báo cáo việc phát hành sách. Bước đầu, xã Xuân Mai xác định các quyển sách (trừ sách tiếng Anh) không truy cập được thông tin khi quét mã QR là do đường link của nhà cung cấp bị lỗi. Sau khi đường link được khôi phục, sửa chữa, phụ huynh đã có thể quét mã QR bình thường.

Đối với sách tiếng Anh, các bên liên quan đang tiếp tục kiểm tra, làm rõ.