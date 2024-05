Vụ ngộ độc sau ăn bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển công an nếu đủ dấu hiệu hình sự

Chiều 3.5, đoàn công tác của Bộ Y tế do ông Nguyễn Hùng Long, Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm làm trưởng đoàn, làm việc với UBND TP.Long Khánh, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh liên quan vụ 473 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Băng (P.Xuân Bình, TP.Long Khánh).

Ông Nguyễn Hùng Long, Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm phát biểu tại buổi làm việc

Ông Tăng Quốc Lập, Phó chủ tịch UBND TP.Long Khánh cho biết tính đến 12 giờ ngày 3.5, có tổng cộng 473 người bị ngộ độc bánh mì phải vào bệnh viện khám và điều trị.

Lãnh đạo TP.Long Khánh đã chỉ đạo Công an TP.Long Khánh truy vết nguồn gốc thực phẩm đã cung cấp cho cơ sở bánh mì Băng. "Riêng món thịt nguội da bao được lấy từ một cơ sở ở Long An. Sáng 3.5, UBND TP.Long Khánh chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với cơ quan chức năng Long An xác minh cơ sở này", ông Lập cho hay.

Ông Tăng Quốc Lập, Phó chủ tịch UBND TP.Long Khánh báo cáo với đoàn công tác của Bộ Y tế LÊ LÂM

Đại điện Công an TP.Long Khánh cho biết thêm, bước đầu xác định vụ ngộ độc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo điều 317 bộ luật Hình sự: "Hiện chúng tôi đang phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục truy vết nguồn gốc thực phẩm, thu thập các mẫu để làm căn cứ giám định".



Ông Nguyễn Hùng Long yêu cầu nếu vụ ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP.Long Khánh đủ dấu hiệu hình sự thì chuyển sang công an điều tra, sai đâu xử đó mới đủ tính răn đe.

Đoàn công tác Bộ Y tế đến kiểm tra cơ sở bánh mì LÊ LÂM

Sau buổi làm việc, đoàn công tác của Bộ Y tế đến thăm hỏi các nạn nhân vụ bị ngộ độc bánh mì đang được điều trị.

Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Y tế đến cơ sở bánh mì Băng kiểm tra tình hình chế biến, sản xuất tại đây. Đồng thời lấy mẫu để tìm kiếm nguồn vi khuẩn gây ra vụ ngộ độc bánh mì.