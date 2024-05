Vụ ngộ độc sau ăn bánh mì ở Đồng Nai: Tiệm 'mượn' giấy phép kinh doanh

Ngày 3.5, Đoàn công tác do ông Nguyễn Hùng Long, Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Y tế tỉnh Đồng Nai để nắm tình hình và xử lý vụ ngộ độc tại tiệm bánh mì Băng (đường Trần Quang Diệu, khu phố 2, P.Xuân Bình, TP.Long Khánh).

Theo thông tin mới nhất tại cuộc họp, cập nhật đến 9 giờ ngày 3.5, có tổng cộng 481 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì Băng.

Đoàn công tác do ông Nguyễn Hùng Long, Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) làm trưởng đoàn làm việc với Sở Y tế tỉnh Đồng Nai GIA KHÁNH

Sử dụng giấy phép kinh doanh của con gái

Đánh giá về tình trạng pháp lý của tiệm bánh mì Băng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Đồng Nai) cho hay, tại thời điểm kiểm tra, tiệm bánh mì không có giấy phép kinh doanh tại địa chỉ khu phố 2, P.Xuân Bình, TP.Long Khánh (tại vị trí thửa đất 192, tờ bản đồ số 10 thuộc P.Xuân Bình).



Một ca ngộ độc nặng sau ăn bánh mì đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai GIA KHÁNH

Tuy nhiên, bà N.T.K.B đã sử dụng Giấy phép kinh doanh số 47F8015343 cấp ngày 27.9.2021 do Phòng Tài chính - Kế hoạch (UBND TP.Long Khánh) cấp cho bà N.T.K.P (con ruột của bà B., đã đi nước ngoài từ tháng 2.2023), làm chủ hộ kinh doanh có địa chỉ tại 148/18 Trần Quang Diệu, khu phố 2, P.Xuân Bình (TP.Long Khánh). Theo trình bày của bà N.T.K.B, hộ kinh doanh N.T.K.P vẫn đóng thuế môn bài và thuế khoán hằng tháng đầy đủ.

Ngoài ra, tiệm bánh mì Băng không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; số người lao động 4 người, không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, không có giấy khám sức khỏe.

Đánh giá nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, theo đại diện cơ sở, nguồn nguyên liệu thực phẩm dùng để chế biến bánh mì được lấy từ nhiều cơ sở. Trong đó, bánh mì mua tại lò D-M; thịt heo (có hợp đồng); dưa leo, củ cải trắng và cà rốt mua tại chợ Long Khánh (không có hợp đồng); thịt nguội mua từ cơ sở T.K (không có hợp đồng); chả lụa mua từ cơ sở T.C (không có hợp đồng)…

Lãnh đạo TP.Long Khánh đến thăm và động viên gia đình bệnh nhi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai GIA KHÁNH

Theo UBND TP.Long Khánh, tiệm bánh mì Băng kinh doanh trên đường Trần Quang Diệu, khu phố 2, P.Xuân Bình (TP.Long Khánh) với quy mô phục vụ trên 1.000 ổ bánh mì/ngày (2 buổi).

Yêu cầu công an khẩn trương điều tra

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã có văn bản yêu cầu công an phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra vụ ngộ độc bánh mì tại TP.Long Khánh.

Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện tập trung tối đa lực lượng y, bác sĩ, thuốc, thiết bị, vật tư y tế để cứu chữa kịp thời các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân.

Tính đến 9 giờ ngày 3.5, có tổng cộng 481 người ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh Băng LÊ LÂM

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng; hướng dẫn những cơ sở dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm; tuyên truyền, giáo dục cho người dân thay đổi hành vi, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ…

Một bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh LÊ LÂM

Yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo công an các đơn vị, phối hợp Sở Công Thương, Sở NN-PTNT, Cục Quản lý thị trường khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần phối hợp các sở, ngành chức năng để rà soát những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tiềm ẩn nhiều nguy cơ ngộ độc, nhất là cơ sở kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, từ sáng 1.5, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng: nôn, tiêu chảy, sốt, đau bụng... Bác sĩ chẩn đoán các bệnh nhân bị nhiễm trùng đường ruột và tiến hành chữa trị. Các bệnh nhân có điểm chung là trước đó có ăn bánh mì thịt mua tại cơ sở bánh mì Băng (trên đường Trần Quang Diệu, P.Xuân Bình, TP.Long Khánh) trong khoảng thời gian chiều tối 30.4. Sau khi ăn, các bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như trên, sau khi mua thuốc uống không hết nên đã nhập viện điều trị. Nhận được thông tin, trong ngày 1.5, đoàn kiểm tra của Trung tâm y tế Long Khánh và Phòng y tế TP.Long Khánh (Đồng Nai) kiểm tra cơ sở bánh mì Băng. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở bánh mì Băng tạm ngưng hoạt động kinh doanh cho đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền đối với vụ việc hàng trăm khách hàng ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua tại đây.