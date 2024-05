Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Đồng Nai: Siết chặt an toàn vệ sinh thực phẩm

Công an vào cuộc điều tra

Theo báo cáo của UBND TP.Long Khánh, cơ sở bánh mì Băng mỗi ngày bán khoảng 1.000 ổ. Riêng trong ngày 30.4 (ngày xảy ra vụ ngộ độc) cơ sở bán 1.100 ổ. Nguyên vật liệu được lấy từ nhiều cơ sở.

Sau khi sự việc xảy ra, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đã kiểm tra cơ sở bánh mì Băng, buộc tạm ngưng hoạt động đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về vụ ngộ độc.

UBND TP.Long Khánh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai lấy mẫu thực phẩm được lưu tại cơ sở gửi kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm tại Viện Y tế công cộng TP.HCM. Ngoài ra, còn chỉ đạo lực lượng công an truy vết nguồn gốc thực phẩm đã cung cấp cho cơ sở bánh mì Băng.

Công an TP.Long Khánh cho biết bước đầu xác định vụ ngộ độc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo điều 317 Bộ luật Hình sự. Công an TP.Long Khánh đang phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục truy vết các nguồn gốc thực phẩm, thu thập các mẫu để làm căn cứ giám định.