Vụ ngộ độc thực phẩm ở Mũi Né: Do ăn uống thực phẩm hàng rong

Theo báo cáo của Sở Y tế gửi UBND tỉnh Bình Thuận, những du khách bị nhập viện điều trị triệu chứng ngộ độc thực phẩm có ăn uống tại nhà hàng H.V, sau đó tiếp tục ra ngoài nhậu tiếp ở các quán hàng rong ven biển. "Vì vậy, có thể nhận định sơ bộ, nguyên nhân ban đầu vụ nghi ngộ độc thực phẩm là do ăn uống thực phẩm bán hàng rong, không bảo đảm về an toàn thực phẩm. Mặt khác, nhà hàng H.V có thực hiện lưu mẫu bữa ăn trên và tự gửi mẫu đi xét nghiệm theo yêu cầu của hướng dẫn viên du lịch, ngay sau khi sự cố xảy ra, nhưng chưa có sự đồng ý của cơ quan chức năng. Kết quả kiểm nghiệm các mẫu thức ăn lưu của bữa ăn trên đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm (QCVN 8-3:2012/BYT); nhưng kết quả này chỉ để tham khảo", báo cáo của Sở Y tế Bình Thuận nêu.



Trước đó, ngày 20.5, Sở Y tế Bình Thuận cũng có báo cáo gửi đến Cục An toàn thực phẩm và Viện Pasteur Nha Trang (Bộ Y tế) về nội dung này. Theo đó, vụ ngộ độc thực phẩm ở Mũi Né xảy ra đối với đoàn khách 750 người, do một công ty lữ hành tổ chức đưa khách đi nghỉ dưỡng ở Mũi Né. Tối 12.5, đoàn khách này ăn tại nhà hàng H.V với các món hàu, ghẹ, ốc hương, cá mặt quỷ và mực nhúng giấm. Khoảng 21 giờ 30 ngày 12.5, đoàn khách về resort nghỉ, nhưng sau đó có nhiều khách đi ra biển nhậu tôm nướng với các loại hải sản mà khách không rõ xuất xứ. Sáng 13.5, nhiều khách bị đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và phải nhập viện. Đến 13 giờ ngày 13.5, có tất cả 51 người trong đoàn khách này nhập viện điều trị. Sáng 14.5, tất cả đã xuất viện và sức khỏe ổn định.

Ngay sau khi xảy ra vụ ngộ độc, Sở Y tế đã làm việc với nhà hàng H.V để điều tra nguyên nhân, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhà hàng có đầy đủ các loại giấy tờ như: chứng nhận đăng ký kinh doanh; chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm; giấy khám sức khỏe nhân viên (cho 8 người) trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm; có danh sách nhân viên (8 người) đã tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm.