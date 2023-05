Vũ Ngọc Đãng có lập ‘hat-trick’ phim trăm tỉ với ‘Con Nhót mót chồng’?

Con Nhót mót chồng có đủ tiềm năng cán mốc trăm tỉ?

Con Nhót mót chồng là bộ phim mới nhất mà Vũ Ngọc Đãng nắm giữ vai trò đạo diễn. Phim được khán giả quan tâm chờ đợi khi được lấy cảm hứng từ web drama ăn khách Chuyện xóm tui, có sự góp mặt của hai ngôi sao phòng vé là Thu Trang và Thái Hòa. Trở lại với tác phẩm lấy đề tài gia đình, chủ thể câu chuyện là những người nghèo trong xóm lao động, Vũ Ngọc Đãng tiếp tục có dịp phát huy thế mạnh của mình trong việc biến hóa những mảnh đời bình thường, thậm chí sứt mẻ trở nên "thi vị".

Con Nhót mót chồng do Thu Trang đầu tư sản xuất, Vũ Ngọc Đãng đạo diễn ĐPCC

Khác với tác phẩm gây tranh cãi ra mắt hồi tết 2023 là Chị chị em em 2, Con Nhót mót chồng của Vũ Ngọc Đãng có được thiện cảm từ đông đảo khán giả. Bộ phim kể về cha con ông Xỉn - con Nhót, một gia đình lệch chuẩn, ông bố đơn thân nát rượu và cô con gái ế chồng chuyên ăn cắp vặt. Hai người khắc khẩu và thường xuyên "đổ lỗi" số phận, đổ lỗi lẫn nhau cho sự thất bại của chính mình. Sau khi phát hiện bản thân mang bệnh, có khả năng tuyệt đường con cái sớm, Nhót ráo riết tìm người "đầu ấp tay gối". Ông Xỉn cũng có cách riêng để nhanh chóng kén rể cho con gái. Qua quá trình quan tâm, chăm sóc, hai cha con trở nên thấu hiểu nhau hơn, cùng nhau thay đổi cách sống.

Xét trên tổng thể, Con Nhót mót chồng là một phim giải trí khá so với mặt bằng chung điện ảnh Việt. Phim cũng đáp ứng được đủ những gì thị trường cần ở một bộ phim giải trí, mang lại tiếng cười sảng khoái, song cũng có chút nhấn nhá lấy nước mắt từ chuyện gia đình khiếm khuyết, sinh lão bệnh tử, những yêu thương khó nói thành lời. Tuy nhiên, phim vẫn bị nhận xét là nhiều lỗ hổng logic, cách thể hiện "lên gân", ồn ào và nhàm chán.

Con Nhót mót chồng tuy không đuổi kịp Lật mặt 6 trên đường đua nhưng vẫn có đà tăng trưởng doanh thu khá ổn định ĐPCC

Vũ Ngọc Đãng liệu có lập thành tích với ba bộ phim trăm tỉ liên tiếp ĐPCC

Ra mắt ngay dịp lễ 30.4, Con Nhót mót chồng "đụng độ" với Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh của Lý Hải. Dù nhanh chân hơn khi tổ chức chiếu sớm trước ngày khởi chiếu chính thức cả tuần và thu về 20 tỉ đồng trong 3 ngày đầu nhưng đến hiện tại, tác phẩm của nhà sản xuất Thu Trang đang bị tụt lại trên đường đua. Theo số liệu của Box Office, đến chiều 3.5.2023, Con Nhót mót chồng thu về hơn 52 tỉ đồng. Trong khi đó, Lật mặt 6 đã chuẩn bị chạm mốc 150 tỉ.

Vũ Ngọc Đãng chỉ đạo diễn xuất trên trường quay Con Nhót mót chồng FBNV

Tuy nhiên, con số doanh thu 52 tỉ sau 5 ngày công chiếu chính thức cũng không phải là một đà tăng trưởng tồi. Khi ra mắt phim cùng thời điểm với Lý Hải, Thu Trang và Vũ Ngọc Đãng cũng từng chia sẻ họ không quá e ngại vì mỗi người đều có sự lựa chọn riêng. Dù cùng khai thác chất liệu đời sống bình dân nhưng xét về mặt thể loại, phong cách thể hiện, phạm vi đề tài thì không có phim nào "xâm lấn" phim nào. Thời gian trụ rạp của hai phim Việt còn dài phía trước. Đoàn phim Con Nhót mót chồng vẫn đang tích cực tổ chức cinetour, tạo hiệu ứng truyền thông cho bộ phim. Thế nên, cho đến thời điểm hiện tại, Con Nhót mót chồng vẫn còn cơ hội tiến đến con số trăm tỉ.

Vũ Ngọc Đãng và những cú bắt tay sáng suốt

Từ trước đến nay, Vũ Ngọc Đãng có thể được tôn vinh như một đạo diễn bảo chứng cho những phim truyền hình ăn khách. Từ Tuyết nhiệt đới, Bỗng dưng muốn khóc cho đến Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc, Mẹ ác ma cha thiên sứ. Tuy nhiên, ở địa hạt phim điện ảnh, chất lượng và hiệu ứng phòng vé các tác phẩm của anh thường hay trồi sụt thất thường.

Tên tuổi Vũ Ngọc Đãng trên thị trường phim Việt đang nóng trở lại kể từ Bố già FBNV

Nếu như may mắn mỉm cười với đoàn phim Con Nhót mót chồng, cho bộ phim chạm đến ngưỡng trăm tỉ, Vũ Ngọc Đãng sẽ trở thành vị đạo diễn hiếm hoi của điện ảnh Việt lập cú "hat-trick", tức ba lần liên tiếp có phim đạt doanh thu trăm tỉ. Đầu tiên là Bố già, đồng đạo diễn với Trấn Thành (doanh thu hơn 400 tỉ), theo sau là Chị chị em em 2 (doanh thu 120 tỉ). Thành tích này có thể mang đến dấu ấn sự nghiệp mới cho Vũ Ngọc Đãng.

Trở lại làm phim điện ảnh sau 6 năm "ẩn dật", Vũ Ngọc Đãng từng chia sẻ anh đã có nhiều thay đổi trong tư duy làm nghề. Nam đạo diễn cũng từng trải qua khoảng thời gian hoang mang, đắn đo về việc làm sao để tạo ra một bộ phim ăn khách. Anh cũng thấy mình cũ kỹ. Nhưng khi trở lại, thành công bùng nổ với Bố già, Vũ Ngọc Đãng đã tự tin hơn rất nhiều. Vũ Ngọc Đãng đang sáng suốt khi bắt tay với những tên tuổi có sức hút lớn trên thị trường, song cũng là những nhân tố nhạy bén trong việc đánh hơi thị hiếu khán giả.

Trấn Thành cảm ơn Vũ Ngọc Đãng trong buổi tiệc đóng máy Bố già FBNV

Vũ Ngọc Đãng gây tranh cãi khi làm Chị chị em em 2, tuy nhiên, phim vẫn đạt doanh thu 120 tỉ đồng ĐPCC

Đầu tiên là cú bắt tay với Trấn Thành trong Bố già, một nghệ sĩ cực kỳ sành sỏi trong việc đoán định khán giả thích gì, cần gì. Ngay cả bản thân Trấn Thành cũng là một yếu tố ăn khách. Tiếp đó, Vũ Ngọc Đãng nhận lời hợp tác với nhà sản xuất Will Vũ làm Chị chị em em 2. Đường hướng sản xuất, phát hành và truyền thông Chị chị em em 2 của Will Vũ rõ ràng mang đến cho bộ phim sự thu hút nhất định, dẫu chất lượng vẫn là một điều gây tranh cãi. Tên tuổi của Vũ Ngọc Đãng cũng trở lại một cách mạnh mẽ hơn. Và gần đây nhất, anh lại được "cây hài quốc dân" Thu Trang mời đạo diễn tác phẩm mới do cô đầu tư - Con Nhót mót chồng.

Ở phía ngược lại, các "ngôi sao" trong ngành cũng có được sự an tâm, mở mang khi ngỏ lời hợp tác cùng nam đạo diễn sinh năm 1974. Vũ Ngọc Đãng là người giỏi khai thác tiềm năng các diễn viên của mình. Anh nắm được đâu là thế mạnh, điểm yếu hoặc vùng an toàn của diễn viên. Nghệ thuật dàn cảnh của Vũ Ngọc Đãng cũng thể hiện anh là một đạo diễn đã có thâm niên trong nghề. Góc máy, đường hình của nam đạo diễn rất "chắc". Song, Vũ Ngọc Đãng cũng có thế mạnh ở khoản khai thác chất liệu bình dân, đời sống người lao động nghèo. Vẻ đẹp thô lẫn vẻ đẹp tiềm ẩn của các nhân vật trong phim của Vũ Ngọc Đãng được các khung hình thể hiện rất rõ.

Vũ Ngọc Đãng nói anh đã có nhiều thay đổi khi quay trở lại với làng phim sau 6 năm "ẩn dật" và vui khi cảm thấy bản thân mình vẫn còn đang được đổi mới ĐPCC

Hiện tại, sự thay đổi trong phong cách điện ảnh của Vũ Ngọc Đãng có thể chưa thấy rõ, đôi khi gây hoang mang. Nhưng rõ ràng, nam đạo diễn đang từng bước trở lại với cuộc chơi điện ảnh, thử va chạm, thâu nạp năng lượng, quan điểm của những người mà anh cộng tác. Và thị trường có vẻ vẫn đang chào đón anh.