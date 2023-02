Will Vũ vào câu lạc bộ trăm tỉ với 'Chị chị em em 2'

Chiều 8.2, nhà sản xuất Will Vũ xác nhận Chị chị em em 2 đã đạt đến con số 101 tỉ đồng doanh thu sau 16 ngày công chiếu. Ra mắt vào mùng 1 tết Quý Mão 2023 cùng với Nhà bà Nữ, Chị chị em em 2 kém"nhiệt" hơn trên đường đua nhưng vẫn có đà tăng trưởng doanh thu khá ổn định. Phim tạo được sự chú ý với loạt mỹ nhân Minh Hằng, Ngọc Trinh, Kim Thư, Quỳnh Lương..., do Vũ Ngọc Đãng "cầm trịch".

Chị chị em em 2 là bộ phim Việt thứ 2 gia nhập "câu lạc bộ phim trăm tỉ" năm 2023 sau Nhà bà Nữ ĐPCC

Nhà sản xuất Will Vũ cho biết anh rất vui trước thành tích này của Chị chị em em 2. Dù tuổi đời còn khá trẻ (31 tuổi) nhưng Will Vũ đã sớm cho thấy sự "mát tay" của mình trong các dự án phim mà anh tham gia ở vị trí sản xuất. Chị chị em em 2 là bộ phim điện ảnh thứ ba trong sự nghiệp sản xuất phim của Will Vũ sau Thưa mẹ con đi và Chị chị em em, nhưng là tác phẩm đầu tiên đạt được cột mốc doanh thu trăm tỉ.

Will Vũ cho biết anh không chỉ mong phim Việt thắng lớn trên "sân nhà" mà còn kỳ vọng các tác phẩm mình "đỡ đầu" có cơ hội được khán giả quốc tế biết đến. Vì vậy, Will Vũ cũng đã nỗ lực mang Chị chị em em 2 xuất ngoại. Sắp tới đây, bộ phim sẽ được phát hành tại Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và tham dự Liên hoan phim châu Á Osaka - OAFF 2023. Trong khuôn khổ liên hoan phim này, Chị chị em em 2 nhận được 3 đề cử là ABC TV Award, Yakushi Pearl Award, Audience Award.

Chất lượng của Chị chị em em 2 gây tranh cãi nhưng phim vẫn có đà tăng trưởng doanh thu khá tốt trong mùa tết ĐPCC

Từ trái sang: Nhà sản xuất Will Vũ, Ngọc Trinh cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tại buổi ra mắt Chị chị em em 2 ĐPCC

Trước đây, Thưa mẹ con đi và Chị chị em em cũng đã có cơ hội xuất ngoại. Thưa mẹ con đi từng ra mắt tại nhiều thị trường như Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Mỹ, được phát hành trên nền tảng Rakuten TV Nhật Bản và trở thành một trong năm phim nước ngoài bán chạy nhất tại đây trong nửa đầu năm 2021. Vào năm 2019, Chị chị em em được đề cử hạng mục Cửa sổ điện ảnh châu Á và được chiếu mở màn tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2020. Phim cũng thành công bán bản quyền quốc tế tại khu vực Bắc Mỹ, Pháp, Bỉ, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, đoạt giải ABC TV Awards tại Liên hoan phim châu Á Osaka lần thứ 16.

Nhìn vào thành tích doanh thu của Nhà bà Nữ (400 tỉ đồng) và Chị chị em em 2 (101 tỉ đồng), có thể thấy tết 2023 là mùa đại thắng của phim Việt. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy điện ảnh Việt đang có sự khởi sắc sau năm 2022 khá ảm đạm. Đường đua phim tết năm nay còn thú vị bởi Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng từng là cộng sự, đồng đạo diễn làm nên thành công bùng nổ của Bố già hồi 2021.

Mới đây, khi được hỏi về chuyện Chị chị em em 2 "hụt hơi" trước Nhà bà Nữ, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chia sẻ: "Chúng tôi coi Chị chị em em 2 là một chiến thắng, chẳng có gì là thất bại ở đây cả. Trong bối cảnh phim của Trấn Thành "hot" đến mức như vậy mà Chị chị em em 2 vẫn trụ rạp với mức doanh thu đáng mơ ước: trên 4 tỉ đồng/ngày (những ngày đầu là 7-8 tỉ/ngày), đủ để cùng Nhà bà Nữ đánh bại tất cả các phim ngoại chiếu cùng lúc, thì đó là một chiến thắng quá đáng ăn mừng cho phim Việt".