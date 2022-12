Vụ ngư dân bị hành hạ dã man bằng kìm: Bắt tạm giam thêm 1 bị can

Liên quan ngư dân bị hành hạ bằng kìm, ngày 7.12, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam thêm bị can Sử Chí Tâm để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời đã khởi tố bắt tạm giam 3 bị can gồm: Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi, ngụ ấp Trùm Thuật A, xã Khánh Hải), Nguyễn Công Toàn (34 tuổi, ngụ khóm 3, TT.Sông Đốc) và Đoàn Văn Hùng (44 tuổi, ngụ khóm 6A, TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời).

Cũng theo nguồn tin trên, Cơ quan CSĐT cũng đang khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để vụ án hoàn thành điều tra trong thời gian sớm nhất và nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố bổ sung tội danh.

Cơ quan CSĐT cũng đã thu thập được hơn 10 clip quay lại cảnh ông Trương Văn Trung (47 tuổi, thường trú ấp 18, xã An Minh Bắc, H.U Minh Thượng, Kiên Giang) bị hành hạ dã man trên tàu cá ngoài biển.

Theo báo cáo, trong 2 ngày 28.5 và ngày 30.5, Lê Văn Bình (40 tuổi, hộ khẩu thường trú H.An Biên, Kiên Giang) và Trương Văn Trung đến Công an TT.Sông Đốc trình báo về việc bị đánh đập trên tàu cá BT 97993-TS, do bà Phạm Thị Hà (57 tuổi, ngụ H.Ba Tri, Bến Tre - tạm trú TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời) làm chủ.





Ngày 30.5, bà Phạm Thị Hà và Lê Văn Bình, Trương Văn Trung tự thỏa thuận, không yêu cầu xử lý và rời khỏi địa phương, không liên lạc được. Công an TT.Sông Đốc yêu cầu bà Hà đưa tàu cá BT 97993-TS vào bờ để xác minh nhưng bà không chấp hành. Từ đó, cơ quan công an chưa làm việc được với những người liên quan.

Trước đó, ngày 15.11, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay lại cảnh một người thanh niên bị đánh trên tàu cá. Qua xác minh, xác định người bị đánh là Trương Văn Trung. Cũng theo Công an Cà Mau, thời điểm Trương Văn Trung bị đánh thì Sử Chí Tâm dùng điện thoại quay lại và chuyển cho Nhí (ngư phủ, chưa xác định được nhân thân). Sau đó, Nhí chuyển cho Mai Thanh Lăng (TT.Sông Đốc) đăng lên Facebook.

Ngày 17.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời tiếp nhận, thụ lý vụ việc và hôm sau thì khởi tố vụ án hình sự hành hạ người khác.

Ngày 20.11, Công an H.Trần Văn Thời phối hợp Đồn biên phòng Sông Đốc trực tiếp dùng phương tiện ra biển điều tàu cá BT 97993 - TS cùng 3 người là Nguyễn Công Toàn, Nguyễn Văn Tỵ và Đoàn Văn Hùng vào đất liền phục vụ công tác điều tra.

Đến 6 giờ ngày 22.11, Công an H.Trần Văn Thời phối hợp Đồn biên phòng Sông Đốc đưa Trương Văn Trung từ ghe biển ngoài khơi về đến trụ sở Công an huyện để phục vụ việc điều tra. Kết quả giám định thương tật của ông Trung là 48%. Riêng Lê Văn Bình hiện chưa có thông tin liên lạc, công an đang phối hợp gia đình xác minh thông tin về ghe biển mà ông Bình đang làm ngư phủ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời tiếp tục điều tra vụ ngư dân bị hành hạ bằng kìm.