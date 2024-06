Vụ người dân sống khổ bên bãi than khổng lồ: Chủ tịch Bắc Ninh chỉ đạo 'nóng'

Liên quan đến bãi tập kết than của Trạm chế biến và kinh doanh than Như Nguyệt (P.Đáp Cầu, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) gây ô nhiễm môi trường, khiến cuộc sống người dân gần khu vực đảo lộn, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản yêu cầu các sở TN-MT, Xây dựng, NN-PTNT xác minh, làm rõ.

Bãi tập kết than của Trạm chế biến và kinh doanh than Như Nguyệt ĐÌNH HUY

Trong văn bản, UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, theo phản ánh của báo chí, "hàng chục hộ dân" ở P.Đáp Cầu đang phải sống những ngày "thiếu ánh mặt trời" theo đúng nghĩa đen" do ảnh hưởng của các bãi tập kết than của trạm chế biến và kinh doanh than Như Nguyệt.

"Để làm rõ phản ánh trên và xử lý các hành vi vi phạm (nếu có), Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với các sở: Xây dựng, NN-PTNT; Công an tỉnh; UBND TP.Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), trả lời báo chí; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 7.6", văn bản nêu.

Trước đó, theo phản ánh của Báo Thanh Niên, những ngày cuối tháng 5, bên trong bãi tập kết than của Trạm chế biến và kinh doanh than Như Nguyệt xuất hiện những đống than chất cao như núi nhưng chỉ được che phủ một cách sơ sài.

Than chảy vào khu vực nhà dân NDCC

Bãi tập kết than này nằm trọn ở khu vực dân cư P.Đáp Cầu, cách nhà người dân chỉ một bức tường nên khi máy móc hoạt động để vận chuyển than thì thường xuyên xảy ra tình trạng bụi bay mịt mù, khi trời mưa to thì nước than chảy vào nhà dân. Ngoài ra, những xe ô tô chở than hay làm rơi vãi vật liệu ra đường khiến nhiều hộ dân khu vực ven đê bị ảnh hưởng, cuộc sống đảo lộn.

Ông Nguyễn Văn Đức, Phó chủ tịch UBND P.Đáp Cầu, cho biết bãi tập kết than của Trạm chế biến và kinh doanh than Như Nguyệt thuộc Công ty kinh doanh than Hà Bắc (Công ty CP kinh doanh than miền Bắc - Vinacomin).

Ông Đức xác nhận, bãi tập kết than có xảy ra tình trạng ô nhiễm và nước than chảy vào nhà người dân khi trời mưa. Ngay sau khi nhận được kiến nghị từ người dân, chính quyền đã đề nghị với công ty phối hợp với người dân xử lý nhưng chưa thể dứt điểm.