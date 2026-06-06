Vụ người nước ngoài tấn công tài xế ở Quy Nhơn: Hai bên đã hòa giải

Ngày 6.6, UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết đã có kết quả xác minh ban đầu liên quan vụ người nước ngoài chặn đầu xe đầu kéo, dùng thanh kim loại đập phá phương tiện và tấn công tài xế trên đường phố Quy Nhơn.

Tài xế xe đầu kéo bị người nước ngoài dùng thanh kim loại tấn công vì hiểu lầm khi tham gia giao thông ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 45 phút ngày 5.6, ông N.V.B (39 tuổi, ở xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe đầu kéo chuyển làn để vào bãi du thuyền Quy Nhơn. Cùng thời điểm, ông D.P.B (60 tuổi, quốc tịch New Zealand, đang sinh sống tại một căn hộ ở phường Quy Nhơn Nam) điều khiển xe máy lưu thông ở làn đường bên cạnh.

Khi xe đầu kéo dừng lại, ông D.P.B cho rằng tài xế B. điều khiển xe đầu kéo thiếu an toàn, ép xe máy của mình và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc bức xúc, người nước ngoài này đã leo lên cabin xe đầu kéo, dùng một thanh kim loại đe dọa, tấn công tài xế rồi rời khỏi hiện trường.

Tài xế B. xô đổ xe máy của người đàn ông ngoại quốc sau vụ việc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau đó, ông B. đuổi theo, xô đổ xe máy của người nước ngoài nói trên và trình báo vụ việc với cơ quan công an. Sự việc khiến xe máy và xe đầu kéo bị hư hỏng.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, hai bên xác định không bị thiệt hại đáng kể về tài sản, không ai bị thương. Nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ hiểu nhầm trong quá trình tham gia giao thông nên các bên đã tự nguyện hòa giải.

Cơ quan công an đã lập hồ sơ ban đầu để tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.



