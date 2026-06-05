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Thời sự

Người nước ngoài dùng thanh sắt tấn công tài xế xe đầu kéo ở Quy Nhơn

Đức Nhật
Đức Nhật
05/06/2026 17:23 GMT+7

Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ người nước ngoài chặn xe đầu kéo, dùng thanh kim loại tấn công tài xế giữa đường phố Quy Nhơn.

Chiều 5.6, UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ một người nước ngoài chặn xe đầu kéo, đập phá phương tiện và tấn công tài xế trên địa bàn.

Người nước ngoài dùng thanh sắt tấn công tài xế xe đầu kéo ở Quy Nhơn- Ảnh 1.

Hình ảnh người nước ngoài dùng thanh kim loại đập phá xe đầu kéo

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại vụ việc một tài xế xe đầu kéo bị người nước ngoài chặn đường và hành hung khi đang lưu thông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 50 ngày 5.6, ông N.V.B (39 tuổi) điều khiển xe đầu kéo lưu thông trên đường Đống Đa (phường Quy Nhơn) thì bất ngờ bị một người nước ngoài đi xe máy chặn đầu.

Ông B. cho biết ban đầu ông nghĩ người này muốn hỏi đường nên cho xe dừng lại.

"Thời điểm xảy ra vụ việc, xe của tôi chạy khoảng 24 km/giờ. Trước đó, giữa tôi và người này không xảy ra va chạm giao thông", tài xế B. nói.

Người nước ngoài dùng thanh sắt tấn công tài xế xe đầu kéo ở Quy Nhơn- Ảnh 2.

Bị tấn công, ông B. lùi người về phía sau ghế lái để né tránh

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Người nước ngoài sau đó cầm một thanh kim loại dài tiến đến cửa cabin, liên tiếp tấn công về phía tài xế. Phát hiện sự việc, ông B. lùi người về phía sau ghế lái để né tránh. Không dừng lại, người này tiếp tục dùng thanh kim loại đập vào kính chắn gió phía trước đầu xe.

Khi người nước ngoài chuẩn bị lên xe máy rời khỏi hiện trường, ông B. dùng chân đạp ngã xe máy và hô hoán người dân hỗ trợ khống chế, giữ người này lại.

Theo UBND phường Quy Nhơn, qua làm việc ban đầu, cơ quan công an xác định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông.

Hiện nguyên nhân cụ thể đang được tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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