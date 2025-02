Vụ người phụ nữ khỏa thân rơi khỏi xe ô tô: Xử phạt tài xế

Ngày 5.2, thông tin từ Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với tài xế điều khiển xe ô tô liên quan đến vụ người phụ nữ khỏa thân bị rơi khỏi xe khi xe đang chạy.

Người phụ nữ khỏa thân bị rơi xuống đường ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Cơ quan chức năng xác định tài xế có hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông và bị lập biên bản xử phạt hành chính lỗi mở cửa xe, để cửa xe mở không đảm bảo an toàn. Theo quy định hiện hành, lỗi này tài xế sẽ bị xử phạt từ 4 - 6 triệu đồng.

Tài xế điều khiển xe ô tô này là ông B.M.T (45 tuổi, ngụ TP.Vinh, Nghệ An).

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 4.2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một chiếc xe ô tô con mang biển số Nghệ An đang chạy trên đường ở TP.Vinh thì bất ngờ cánh cửa sau, bên phải bật mở và một người phụ nữ khỏa thân, chân đi giày bị rơi ra khỏi xe, văng xuống đường.

Ngay sau đó, xe dừng lại và một người ngồi cùng hàng ghế dùng tay kéo người phụ nữ này trở lại xe. Cánh cửa xe chỉ đóng lại sau khi xe tiếp tục di chuyển được một đoạn.

Lúc xảy ra sự việc, các phương tiện khác đang lưu thông trên đường nhưng rất may không có va chạm.

Công an xác định người phụ nữ này là bà N.T.N (45 tuổi, ngụ TP.Vinh). Tường trình với công an, bà N. cho biết do say rượu nên đã tự lột đồ và mở cửa xe nên bị rơi xuống đường.