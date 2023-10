Vụ người tâm thần chém cha và anh trai tử vong: Sắp có đám cưới thì bi kịch xảy ra

Khoảng 9 giờ 30 ngày 30.10, trong lúc lên cơn tâm thần, Hồ Thanh C. (34 tuổi, ở thôn Háo Đức, xã Nhơn An, TX.An Nhơn, Bình Định) dùng rựa đuổi chém những người trong gia đình. Hậu quả, cha của C. là ông Hồ Hữu C. bị chém tử vong tại chỗ. Anh trai của C. là Hồ Thanh N. (42 tuổi) tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hàng xóm bàng hoàng trước vụ việc thương tâm C.T.V

Người mẹ là bà Trương Thị D. (73 tuổi) bị C. chém nhiều vết thương, gây chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Bình Định đã tạm giữ Hồ Thanh C. để lấy lời khai.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 30.10, Hồ Thanh C. trong lúc nói chuyện với anh trai thì xảy ra cự cãi. C. dùng rựa tấn công anh trai, tiếp đó tấn công cha và mẹ. Hiện Công an tỉnh Bình Định giao Cơ quan CSĐT phối hợp với Công an TX.An Nhơn tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo người dân ở gần nhà C., gia đình C. có 5 anh chị em gồm 3 gái và 2 trai, C. là con trai út. Trước khi vụ việc thương tâm xảy ra, anh Hồ Thanh N. cùng vợ sống tại TP.HCM về quê để chuẩn bị ăn đám cưới cháu gái (con của chị gái C.)



Hàng xóm cũng cho biết đám cưới sẽ được tổ chức ngày 31.10 nên cả nhà tập trung về. Trong lúc cả nhà đang nói chuyện thì xảy ra bi kịch.

Được biết, C. bị bệnh tâm thần và được đưa đi chữa trị một thời gian, sau đó C. được về nhà hồi tháng 6.

Theo lãnh đạo UBND xã Nhơn An, ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã đã cử lực lượng đến động viên gia đình và hỗ trợ lo hậu sự cho các nạn nhân đã qua đời.