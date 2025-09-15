Vụ nhiều cây trúc 'chết đứng' ở Hà Nội: Đánh giá việc trồng trúc có phù hợp

Thông tin nêu trên được đại diện Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội chia sẻ với phóng viên Thanh Niên vào sáng 15.9. Trên cơ sở đánh giá, phía công ty sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền, xin ý kiến về việc trồng bổ sung cây trúc thay thế cây bị chết ven hồ Trúc Bạch.

Công nhân công ty cây xanh dựng lại những cây trúc bị đổ, đồng thời nhổ bỏ những cây bị chết ven hồ Trúc Bạch ẢNH: MINH NGUYỆT

Đại diện Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cho biết thêm, đối với nguyên nhân cây chết, ngoài việc do giông lốc và bị người dân xô đẩy, trèo lên giá đỡ, phía công ty cũng sẽ tiếp tục tìm hiểu, đánh giá xem có phải còn do thổ nhưỡng không phù hợp.

"Công ty sẽ sớm có kết quả đánh giá toàn diện các nội dung liên quan đến việc trồng trúc ven hồ Trúc Bạch để báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định", vị này cho hay.

Như đã đưa tin, sau gần 2 năm được trồng tại thửa đất bên hồ Trúc Bạch, nhiều cây trúc có dấu hiệu chết khô, thân nứt toác. Cạnh đó, nhiều thân cây cũng không còn giữ được màu xanh ban đầu. Thay vào đó, thân cây ngả sang màu vàng hoặc màu xám.

Hàng cây trúc này nằm trong tiểu cảnh bãi nhãn và vườn trúc bạch 1, 2, 3 thuộc địa bàn Q.Ba Đình cũ. Các cây trúc được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Q.Ba Đình cũ chỉnh trang, trồng trong thảm cỏ ven hồ.

Sau khi hoàn thành, hạng mục này được đưa vào gói thầu quản lý, duy tu, duy trì hệ thống cây xanh, vườn hoa trên địa bàn quận theo phân cấp giai đoạn năm 2025 - 2030.

Sau phản ánh về tình trạng nhiều cây trúc "chết đứng", Sở Xây dựng Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.Hà Nội kiểm tra. Kết quả, có 65 cây trúc bị chết và đã được nhổ bỏ.