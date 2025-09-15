Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ nhiều cây trúc 'chết đứng' ở Hà Nội: Đánh giá việc trồng trúc có phù hợp

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
15/09/2025 10:42 GMT+7

Sau vụ việc nhiều cây trúc 'chết đứng' ven hồ Trúc Bạch (P.Ba Đình, Hà Nội), đơn vị chăm sóc sẽ phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.Hà Nội và các chuyên gia để đánh giá việc trồng cây trúc ở khu vực này.

Thông tin nêu trên được đại diện Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội chia sẻ với phóng viên Thanh Niên vào sáng 15.9. Trên cơ sở đánh giá, phía công ty sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền, xin ý kiến về việc trồng bổ sung cây trúc thay thế cây bị chết ven hồ Trúc Bạch.

Vụ nhiều cây trúc 'chết đứng' ở Hà Nội: Đánh giá việc trồng trúc có phù hợp- Ảnh 1.

Công nhân công ty cây xanh dựng lại những cây trúc bị đổ, đồng thời nhổ bỏ những cây bị chết ven hồ Trúc Bạch

ẢNH: MINH NGUYỆT

Đại diện Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cho biết thêm, đối với nguyên nhân cây chết, ngoài việc do giông lốc và bị người dân xô đẩy, trèo lên giá đỡ, phía công ty cũng sẽ tiếp tục tìm hiểu, đánh giá xem có phải còn do thổ nhưỡng không phù hợp.

"Công ty sẽ sớm có kết quả đánh giá toàn diện các nội dung liên quan đến việc trồng trúc ven hồ Trúc Bạch để báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định", vị này cho hay.

Như đã đưa tin, sau gần 2 năm được trồng tại thửa đất bên hồ Trúc Bạch, nhiều cây trúc có dấu hiệu chết khô, thân nứt toác. Cạnh đó, nhiều thân cây cũng không còn giữ được màu xanh ban đầu. Thay vào đó, thân cây ngả sang màu vàng hoặc màu xám.

Loạt cây trúc ‘chết đứng’ ven hồ Trúc Bạch, người dân tiếc nuối

Hàng cây trúc này nằm trong tiểu cảnh bãi nhãn và vườn trúc bạch 1, 2, 3 thuộc địa bàn Q.Ba Đình cũ. Các cây trúc được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Q.Ba Đình cũ chỉnh trang, trồng trong thảm cỏ ven hồ.

Sau khi hoàn thành, hạng mục này được đưa vào gói thầu quản lý, duy tu, duy trì hệ thống cây xanh, vườn hoa trên địa bàn quận theo phân cấp giai đoạn năm 2025 - 2030.

Sau phản ánh về tình trạng nhiều cây trúc "chết đứng", Sở Xây dựng Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.Hà Nội kiểm tra. Kết quả, có 65 cây trúc bị chết và đã được nhổ bỏ.

Tin liên quan

Hà Nội nhổ bỏ hàng loạt cây trúc 'chết đứng' bên hồ Trúc Bạch

Hà Nội nhổ bỏ hàng loạt cây trúc 'chết đứng' bên hồ Trúc Bạch

Sau phản ánh của báo chí về tình trạng nhiều cây trúc 'chết đứng' bên hồ Trúc Bạch, Sở Xây dựng Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, nhổ bỏ những cây trúc bị chết.

Khám phá thêm chủ đề

cây trúc chết đứng hồ Trúc Bạch hà nội công ty cây xanh Hà Nội Sở Xây dựng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận