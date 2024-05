Vụ nổ lò hơi khiến 6 người thiệt mạng: Nhân chứng kể lại vụ việc

Trưa 1.5, sau nhiều giờ xảy ra vụ nổ lò hơi tại Công ty TNHH SX-TM gỗ Bình Minh (Công ty gỗ Bình Minh, ở xã Thiện Tân, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) khiến 6 người thiệt mạng, các công nhân đồng thời là nhân chứng vụ việc vẫn chưa hết bàng hoàng, ám ảnh bởi tiếng nổ quá lớn và hậu quả rất tang thương.

Anh Hiển, nhà ở ngay sau lưng công ty nói trên kể lại, sáng 1.5 anh cùng hàng chục công nhân khác vào xưởng làm việc, đến khoảng 8 giờ thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn.

"Tôi cùng anh em khác chạy ra thì phát hiện khu lò hơi cách đó mấy chục mét bị nổ, thi thể người bay xa nằm khắp nơi", anh Hiển thuật lại.

Còn anh Bùi Văn Hiền, một công nhân khác cho hay: "Tiếng nổ lớn lắm, lúc đó tôi đang ra bên ngoài ngồi nghỉ, vừa nghỉ một tí thì một tiếng nổ lớn vang lên. Tôi chạy ra thấy một người bị thương, tôi vội ôm họ đưa ra ngoài này để đưa đi cứu thương, sau đó lại chạy vào ôm người khác".

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, vụ nổ lò hơi còn khiến nhà cửa của nhiều hộ dân ở gần đó bị ảnh hưởng, trần la phông bị hư hại.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, sau khi nhận được tin báo từ Công an H.Vĩnh Cửu về vụ tai nạn lao động, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an H.Vĩnh Cửu khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu và phong tỏa hiện trường. Công an tỉnh đang phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Danh tính 6 nạn nhân thiệt mạng gồm 5 công nhân người Việt Nam và 1 người Trung Quốc: Lò Văn Lòn (37 tuổi, ngụ Sơn La); Lương Văn Hùng (32 tuổi, ngụ Nghệ An); Trần Văn Nguyễn (38 tuổi, ngụ Bắc Giang); Trần Văn Cường (39 tuổi, ngụ Bạc Liêu) và Sơn Ngọc Thúy (33 tuổi, ngụ Sóc Trăng). Còn người Trung Quốc là Xie Zhenlong (34 tuổi). Ngoài ra còn có 7 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cấp cứu.