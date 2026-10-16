Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình nạn nhân kháng cáo

Chiều 16.10, đại diện gia đình bà Nguyễn Thị Hiền (45 tuổi, mẹ của em N.N.B.Tr, ở ấp Bang Chang, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đã phối hợp luật sư nộp đơn kháng cáo bản án của TAND khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long theo hướng đề nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo và xem xét lại các khoản bồi thường.

Gia đình bị hại đã nộp đơn kháng cáo bản án ảnh: nam long

Theo đó, trong phiên tòa ngày 15.10, TAND khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ở ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) 2 năm 6 tháng tù giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trung là tài xế xe tải gây tai nạn khiến bé Tr. tử vong hơn 2 năm trước.

Sau khi kết thúc phiên tòa, gia đình bé Tr. cho rằng mức án chưa tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo; đồng thời các khoản bồi thường thiệt hại do gia đình liệt kê chưa được tòa chấp thuận. Vì vậy, gia đình cùng các luật sư làm đơn kháng cáo.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung được dìu ra khỏi tòa sau tuyên án ảnh: nam long

Trước đó, tại phiên tuyên án ngày 15.10, chủ tọa yêu cầu phía bị cáo Trung bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 400 triệu đồng. Nhưng các khoản chi phí do gia đình nạn nhân yêu cầu đến hơn 1,5 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 4.9.2024, Trung điều khiển xe tải trên đường tỉnh 901 theo hướng Vàm Vòng đi xã Vĩnh Xuân. Khi đi đến đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long), Trung lái xe lấn sang lề trái để vượt qua xe bán tải đang dừng ở lề phải.

Lúc này, ở phần đường chiều ngược lại có xe đạp điện do em T.N.X.N điều khiển đi một mình, phía sau xe của X.N là xe đạp điện do em N.N.B.Tr. điều khiển chở em L.M.N (tất cả đều 14 tuổi, ở Vĩnh Long).

Thấy xe tải do Trung điều khiển chạy lấn sang phần đường của mình nên X.N dừng xe lại. Lúc này, xe của Tr. chạy tới không kịp xử lý nên va chạm vào phía sau xe đạp điện của X.N làm Tr. và xe đạp điện ngã ra đường. Tr. bị bánh xe trước bên trái của xe tải do Trung điều khiển chèn lên người dẫn đến thương tích nặng.