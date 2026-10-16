Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình nạn nhân kháng cáo

Chiều 16.10, đại diện gia đình bà Nguyễn Thị Hiền (45 tuổi, mẹ của em N.N.B.Tr, ở ấp Bang Chang, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đã phối hợp luật sư nộp đơn kháng cáo bản án của TAND khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long theo hướng đề nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo và xem xét lại các khoản bồi thường.
Theo đó, trong phiên tòa ngày 15.10, TAND khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ở ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) 2 năm 6 tháng tù giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trung là tài xế xe tải gây tai nạn khiến bé Tr. tử vong hơn 2 năm trước.
Sau khi kết thúc phiên tòa, gia đình bé Tr. cho rằng mức án chưa tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo; đồng thời các khoản bồi thường thiệt hại do gia đình liệt kê chưa được tòa chấp thuận. Vì vậy, gia đình cùng các luật sư làm đơn kháng cáo.
Trước đó, tại phiên tuyên án ngày 15.10, chủ tọa yêu cầu phía bị cáo Trung bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 400 triệu đồng. Nhưng các khoản chi phí do gia đình nạn nhân yêu cầu đến hơn 1,5 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 4.9.2024, Trung điều khiển xe tải trên đường tỉnh 901 theo hướng Vàm Vòng đi xã Vĩnh Xuân. Khi đi đến đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long), Trung lái xe lấn sang lề trái để vượt qua xe bán tải đang dừng ở lề phải.
Lúc này, ở phần đường chiều ngược lại có xe đạp điện do em T.N.X.N điều khiển đi một mình, phía sau xe của X.N là xe đạp điện do em N.N.B.Tr. điều khiển chở em L.M.N (tất cả đều 14 tuổi, ở Vĩnh Long).
Thấy xe tải do Trung điều khiển chạy lấn sang phần đường của mình nên X.N dừng xe lại. Lúc này, xe của Tr. chạy tới không kịp xử lý nên va chạm vào phía sau xe đạp điện của X.N làm Tr. và xe đạp điện ngã ra đường. Tr. bị bánh xe trước bên trái của xe tải do Trung điều khiển chèn lên người dẫn đến thương tích nặng.
Em Tr. sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong cùng ngày vì suy hô hấp cấp, chấn thương ngực kín.
Theo cáo trạng, hành vi của Trung đã phạm tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo điểm a khoản 1 điều 260 bộ luật Hình sự.
6 cán bộ công an, Viện KSND bị khởi tố
Sau khi xảy ra tai nạn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) ra quyết định không khởi tố vụ án do xác định lỗi thuộc về em Tr.
Gia đình Tr. nhiều lần khiếu nại nhưng cơ quan tố tụng tại huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long (cũ) đều bác đơn. Bức xúc về kết quả giải quyết nguồn tin và khiếu nại, ngày 28.4.2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha em Tr.) dùng súng tự chế đến nhà Trung bắn Trung trọng thương rồi tự sát.
Theo kết luận giám định, hiện tại Trung bị bệnh mất trí sau chấn thương não (theo phân loại bệnh quốc tế, Trung bị mất trí mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi). Gia đình đã nộp cho cơ quan chức năng 150 triệu đồng để khắc phục hậu quả thay cho bị cáo.
Sau khi ông Phúc chết, gia đình và luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông làm đơn tố cáo các cá nhân tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) có hành vi bỏ lọt tội phạm khiến ông Phúc bức xúc dẫn đến hành xử như trên.
Sau đó, Bộ Công an và Viện KSND tối cao vào cuộc thẩm tra toàn bộ hồ sơ và làm việc với những người có liên quan vụ tai nạn; đồng thời yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Vĩnh Long điều tra lại vụ tai nạn giao thông khiến em Tr. tử vong.
Quá trình điều tra lại, xác định nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là do Trung lái xe vượt xe khác lấn sang lề trái, hậu quả làm nữ sinh tử vong.
Sau khi vào cuộc điều tra, đến nay, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã đề nghị truy tố 6 bị can, gồm: Huỳnh Minh Trung, cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn; Nguyễn Hoàng Văn, cựu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Lê Quốc Việt, cựu Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Nguyễn Quốc Khanh, cựu điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Phan Thị Trúc Ly, cựu Phó viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn; Lê Phong Cảnh, cựu kiểm sát viên Viện KSND huyện Trà Ôn (cũ).
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