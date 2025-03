Vụ ô tô tông 10 xe máy dừng đèn đỏ: Nữ tài xế có nồng độ cồn

Liên quan vụ Ô tô tông 10 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư Thủ Đức, ngày 17.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang lấy lời khai của bà N.T.T.N (41 tuổi, ở TP.Thủ Đức) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Camera ghi lại cảnh ô tô tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ ở ngã tư Thủ Đức, TP.HCM ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định bà N. vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/l khí thở và chạy sai làn đường, gây tai nạn liên hoàn.

Bên cạnh đó, bà N. có dấu hiệu bất thường về tâm lý, do căng thẳng lâu ngày, ảnh hưởng từ chuyện tình cảm, gia đình...

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 16.3, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Tổ địa bàn TP.Thủ Đức điều tra vụ tai nạn ô tô tông nhiều xe máy ở ngã tư Thủ Đức.

Nguồn tin Thanh Niên cho hay, khoảng 17 giờ 10 cùng ngày, nữ tài xế T.N (41 tuổi, ở TP.Thủ Đức) chạy ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ cầu Rạch Chiếc đi Bình Dương. Lúc đến ngã tư Thủ Đức (P.Hiệp Phú), gặp đèn đỏ còn vài giây, ô tô trên chạy chậm, nhưng sau đó bất ngờ lao nhanh về phía trước tông hàng loạt xe máy đang dừng phía trước.

Cú tông mạnh làm 2 vợ chồng bà D.T.N.L (40 tuổi, công nhân xây dựng) bị hất văng lên nắp capo, chấn thương cột sống. Ô tô tiếp tục lao đi, tông nhiều xe máy đang qua ngã tư và dừng lại cách trụ đèn tín hiệu khoảng 40 m.

Hậu quả của vụ tai nạn làm nhiều người bị thương, trong đó 1 cô gái 28 tuổi bị thương rất nặng.

Chiếc xe máy bị tông, dính chặt đầu ô tô sau tai nạn ẢNH: CTV

Nhận tin báo, 3 xe cấp cứu từ Trung tâm cấp cứu 115 được điều động đến hiện trường. Lực lượng y tế ghi nhận có 7 người bị thương, trong đó 6 nạn nhân chấn thương nhẹ được chuyển đến Bệnh viện Quân dân y Miền Đông điều trị, 1 nạn nhân nặng là cô gái 28 tuổi được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Tại hiện trường, khoảng 10 xe máy nằm la liệt, trong đó 1 xe máy khác dính chặt với gầm trước ô tô, các phương tiện bị hư hỏng, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận ô tô chạy sai phần đường. Cụ thể, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, nữ tài xế lái ô tô này chạy vào làn đường dành cho xe máy, cấm ô tô đi vào.

Các phương tiện nằm ngổn ngang sau tai nạn ẢNH: CTV

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp Công an P.Hiệp Phú (TP.Thủ Đức) và Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) nhanh chóng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai, kiểm tra nồng độ cồn, ma túy với tài xế để phục vụ công tác điều tra.