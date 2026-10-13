Vụ ồn ào nhóm chat gây xôn xao MXH: Á hậu Trịnh Mỹ Anh xin lỗi

Giữa ồn ào liên quan đến nhóm chat đang gây xôn xao trên mạng xã hội, Á hậu Trịnh Mỹ Anh có bài đăng dài chia sẻ về vụ việc. Cô mở đầu bằng dòng trạng thái: “Có những điều khi đã nói ra, dù trong hoàn cảnh nào, cũng không thể thu lại như chưa từng tồn tại. Và có những tổn thương dù không chủ ý vẫn có thể khiến người khác buồn lòng đối với những người bị nhắc đến”.

Lời xin lỗi của Trịnh Mỹ Anh

Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 cho biết cô đã dành nhiều thời gian nhìn nhận lại sự việc và những lời nói của mình trong các tin nhắn được lan truyền. Trịnh Mỹ Anh hiểu rằng, dù xuất phát từ hoàn cảnh hay cảm xúc nào, những lời nói thiếu cân nhắc vẫn có thể gây tổn thương và làm ảnh hưởng đến niềm tin của mọi người.

Dòng chia sẻ của Á hậu Trịnh Mỹ Anh về ồn ào Ảnh: BTC/ Chụp màn hình

Từ quan điểm đó, Trịnh Mỹ Anh nhận trách nhiệm về những điều mình đã nói và những tổn thương mà mình có thể đã gây ra. Theo cô, dù đó là những lời nói trong một cuộc trò chuyện riêng tư hay xuất phát từ bất kỳ cảm xúc nào, thì đó không thể trở thành lý do để biện minh cho những lời nói thiếu cân nhắc của mình.

“Mỹ Anh thành thật xin lỗi những người đã bị ảnh hưởng bởi sự việc, những người đã tổn thương khi đọc những tin nhắn ấy, và cả những khán giả đã đặt niềm tin, tình cảm vào Mỹ Anh nhưng giờ đây phải thất vọng”, người đẹp 10X bày tỏ.

Trách nhiệm sau danh hiệu

Theo Trịnh Mỹ Anh, danh hiệu á hậu tại cuộc thi Miss Universe Vietnam là niềm vinh dự lớn, đồng thời nhắc nhở cô về trách nhiệm trong cách ứng xử, lời nói và thái độ đối với những người xung quanh. “Mỹ Anh hiểu rằng, sự tôn trọng không chỉ cần được thể hiện trước công chúng mà còn phải xuất phát từ cách mình đối xử với người khác trong cuộc sống thường ngày”, cô cho hay.

Trịnh Mỹ Anh khi nhận danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam. Người đẹp đến từ Hà Nội ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ, chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng 87-63-93 Ảnh: BTC

Trịnh Mỹ Anh cho rằng một lời xin lỗi không thể ngay lập tức xóa đi những tổn thương hay lấy lại niềm tin đã mất. Cô cũng không mong mọi người phải tha thứ chỉ vì mình đã lên tiếng. Theo á hậu đến từ Hà Nội, điều quan trọng hơn lúc này là nghiêm túc nhìn lại bản thân, lắng nghe những góp ý và chứng minh sự thay đổi bằng hành động cụ thể có thể xây dựng lại.

“Mỹ Anh không mong mọi người bỏ qua sự việc chỉ vì những dòng chia sẻ này. Điều Mỹ Anh cần làm lúc này là nghiêm túc nhìn lại bản thân, học cách kiểm soát lời nói và cảm xúc, lắng nghe những góp ý, đồng thời chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm”, cô bộc bạch.

Á hậu 10X chia sẻ sự trưởng thành không nằm ở việc mình chưa từng mắc sai lầm, mà ở cách mình dám đối diện, nhận trách nhiệm và thực sự thay đổi sau sai lầm đó. Cô kết lại bài đăng: “Một lần nữa, Mỹ Anh chân thành xin lỗi tất cả những ai đã bị tổn thương và thất vọng vì mình”.

Trước đó, khi vụ việc gây xôn xao trên mạng xã hội, ông Phạm Duy Khánh - đại diện ban tổ chức Miss Universe Vietnam cho biết đã và đang trực tiếp làm việc với từng cá nhân để tìm hiểu rõ thông tin, sau đó sẽ có kết luận cuối cùng về câu chuyện diễn ra. “Đây cũng là câu chuyện riêng của các bạn, nhưng các bạn phải hiểu một điều mình đang là người nổi tiếng, mình phải luôn thận trọng trong lời ăn tiếng nói”, ông Phạm Duy Khánh thẳng thắn.

