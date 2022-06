Vụ phá gần 400 ha rừng ở Đắk Lắk: Kỷ luật cảnh cáo 2 lãnh đạo xã

Viện KSND tỉnh Long An vừa ban hành cáo trạng truy tố 6/7 bị can vụ Tịnh thất Bồng Lai về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.