Vụ quán cơm bình dân bị tố 'chặt chém' suất cơm 160.000 đồng: Chủ quán nói gì?

Liên quan đến vụ quán cơm bình dân tên Hiếu ở ngõ 4 Phương Mai (P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội), khu vực cổng sau Bệnh viện Bạch Mai, bị người dân tố "chặt chém" suất cơm chả lá lốt với sườn giá 160.000, sáng 7.7, lực lượng chức năng P.Phương Mai vẫn tiếp tục xác minh sự việc.

Sự việc đăng tải trên mạng xã hội CHỤP MÀN HÌNH

"Chúng tôi đã giao Công an P.Phương Mai cử người đến quán ăn cơm thực tế, đồng thời xác minh làm rõ vụ việc, khi có kết quả sẽ thông tin đến báo chí", lãnh đạo UBND P.Phương Mai nói.

Suất cơm đó bình thường, không đắt

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào sáng cùng ngày, quán cơm này vẫn mở cửa đón khách như mọi ngày. Qua quan sát, bên trong quán cơm có khoảng 3 - 4 nhân viên, thức ăn đã được bày sẵn ở cửa quán. Tuy nhiên, quán cơm không có giá niêm yết từng món.

Trao đổi với phóng viên, bà Võ Thanh Hiếu (chủ quán cơm) cho biết, bản thân rất bất ngờ và bị sốc sau khi đọc được thông tin quán cơm của mình bị tố "chặt chém" trên mạng xã hội Facebook.

"Cả ngày hôm qua tôi phải làm việc trên trụ sở Công an P.Phương Mai, công an cũng đã xuống cửa hàng của tôi xác minh và xem lại camera an ninh. Tôi khẳng định bản thân làm đúng nên không sợ điều gì", bà Hiếu nói, và cho hay, việc bị tố "chặt chém" cũng không ảnh hưởng đến lượng khách của quán.



Suất cơm giá 160.000 đồng được chủ quán khẳng định là "không đắt" NVCC

Nhớ lại sự việc xảy ra, nữ chủ quán cho hay, khoảng 17 giờ 40 ngày 4.7, có một nam thanh niên mặc áo trắng đến quán cơm gọi một suất cơm chả lá lốt và sườn để mang về. Khi được nhân viên của quán bán cho suất cơm gồm chả lá lốt, thịt băm, rau, sườn, người này tá hỏa khi nghe giá là 160.000 đồng. Sau khi trao đổi với nhân viên, nam thanh niên gắp bớt sườn ra và mua suất cơm với giá 100.000 đồng rồi ra về.

"Mức giá 160.000 đồng cho 1 suất cơm có khoảng 15 - 16 miếng sườn và chả cuốn lá lốt là bình thường, không đắt chút nào", bà Hiếu khẳng định và cho hay sẵn sàng gặp mặt, đối chất với người tố quán "chặt chém" trên mạng xã hội.

Giải thích về việc quán cơm không có bảng giá niêm yết, bà Hiếu cho rằng, từ trước đến nay, cửa hàng có quy định trao đổi với khách về giá cả và thu tiền trước khi ăn nên "không cần bảng giá niêm yết".

"Nếu khách trả tiền xong mới ăn thì làm sao gọi là "chặt chém" được. Bình thường, khách gọi như thế nào thì chúng tôi sẽ gắp vào. Nếu suất cơm quá đắt, nhân viên sẽ nhắc khách "suất này đắt tiền đó"; nếu khách đồng ý với giá tiền đó thì mới tiếp tục gắp đồ ăn", bà Hiếu thông tin.

Những món ăn tại quán của bà Hiếu Đ.H

Bà Hiếu cũng cho biết thêm, những người bán cơm không bao giờ nói với khách là "chỉ bán một lần" mà nói rằng "nếu không ưng thì không đến nữa, không hài lòng thì lần sau không vào".

Sau quá trình trao đổi, bà Hiếu cũng cung cấp hình ảnh từ camera an ninh của quán ăn ghi lại cảnh một nam thanh niên vào quán ăn mua cơm mang về. Theo quan sát, quá trình mua cơm của nam thanh niên diễn ra trong khoảng 10 phút, người này có lời qua tiếng lại với nhân viên bán cơm của quán.

Trước đó, chị Lê Kiều A. (22 tuổi, trú Hà Nội) cho biết, 17 giờ ngày 4.7, chị và anh trai vào Bệnh viện Bạch Mai chăm sóc người nhà. Sau đó ít phút, cả hai ra cổng bệnh viện rồi vào quán cơm bình dân tên Hiếu ở ngõ 4 Phương Mai mua cơm.

"Chúng tôi gọi suất cơm chả lá lốt với sườn thì nhân viên mang ra. Sau đó, ông chủ ra báo suất cơm hết 160.000 đồng. Tưởng mình nghe nhầm, chúng tôi hỏi lại thì được họ giải thích rằng cơm bình thường là 100.000 đồng/suất, thêm sườn thì thêm 60.000 đồng", chị A. nói, và cho hay, người mua cơm là anh trai của chị.

Sau khi ra về, chị A. đã đăng bài lên 1 trang Facebook liên quan đến Hà Nội.