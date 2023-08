Vụ rút quyết định truy tố ở Ninh Thuận: Không chấp nhận kháng cáo

Không đồng tình với quyết định của TAND H.Ninh Sơn, các bị can có đơn kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm tuyên án không phạm tội THIỆN NHÂN

Ngày 16.8, nguồn tincho biết, HĐXX phúc thẩm TAND tỉnh Ninh Thuận có quyết định không chấp nhận kháng cáo của các bị can Nguyễn Thành Đô, Phạm Đức Hạnh, Đinh Hữu Sỹ; giữ nguyên Quyết định đình chỉ vụ án số 01/2023/HSST-QĐ ngày 6.7.2023 của TAND H.Ninh Sơn.

Như Thanh Niên đưa tin, Viện KSND H.Ninh Sơn đã ban hành quyết định số 01/QĐ-VKSNS ngày 29.6, rút quyết định truy tố của Viện KSND H.Ninh Sơn tại cáo trạng 38/2021/CT-VKSNS ngày 30.1.2021 đối với các bị can: Đinh Hữu Sỹ (nguyên Chủ tịch UBND xã Mỹ Sơn, H.Ninh Sơn), Phạm Đức Hạnh (nguyên cán bộ địa chính xã Mỹ Sơn) và Nguyễn Thành Đô (nguyên cán bộ đo đạc bản đồ Trung tâm Kỹ thuật TN-MT tỉnh Ninh Thuận) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn THIỆN NHÂN

Theo Viện KSND H.Ninh Sơn, 3 bị can trong vụ án này là người có chức vụ, quyền hạn, vì thiếu trách nhiệm không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao trong việc lập bản đồ địa chính, xác định thời điểm sử dụng đất của 8 hộ dân trong dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn, để UBND H.Ninh Sơn ra các quyết định hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân trên chưa chính xác, gây thiệt hại cho chủ đầu tư hơn 211 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến nay UBND H.Ninh Sơn đã ra quyết định điều chỉnh phần sai sót. Bên cạnh đó, chủ đầu tư không yêu cầu bồi thường thiệt hại và không yêu cầu xử lý các bị can. Vì thế, Viện KSND H.Ninh Sơn xét thấy vụ án xảy ra đã lâu không còn được dư luận, xã hội quan tâm và tình hình trật tự tại địa phương về lĩnh vực quản lý đất đai, bồi thường, tái định cư ổn định, người phạm tội không còn gây nguy hiểm cho xã hội, nên không cần đưa vụ án ra xét xử mà miễn trách nhiệm hình sự cho các bị can... Do đó, Viện KSND H.Ninh Sơn đã rút quyết định truy tố, đồng thời đề nghị TAND H.Ninh Sơn đình chỉ vụ án đối với toàn bộ các bị can.

Ngày 6.7, TAND H.Ninh Sơn có Quyết định số 01/2023/HSST-QĐ về việc đình chỉ vụ án sơ thẩm thụ lý số 10/2023/TLST-HS ngày 23.2.2023 đối với các bị can trên. Các bị can Nguyễn Thành Đô, Phạm Đức Hạnh và Đinh Hữu Sỹ được miễn trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 29 bộ luật Hình sự. Các bị can không có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Sau đó, các bị can đã có đơn kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm tuyên án không phạm tội. Vì lý do đình chỉ vụ án nêu trong Quyết định 01/2023/HSST-QĐ của TAND H.Ninh Sơn không đúng với nội dung của bộ luật Tố tụng hình sự quy định tại điều 282 và khoản 2 điều 132 bộ luật Tố tụng hình sự.

Ngày 15.8, HĐXX phúc thẩm TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên không chấp nhận kháng cáo của các bị can Nguyễn Thành Đô, Phạm Đức Hạnh, Đinh Hữu Sỹ và giữ nguyên Quyết định đình chỉ vụ án số 01/2023/HSST-QĐ của TAND H.Ninh Sơn.



Được biết, vụ án này kéo dài hơn 5 năm. Bị can Nguyễn Thành Đô bị bắt tạm giam 45 ngày, bị can Phạm Đức Hạnh bị bắt tạm giam 60 ngày. Tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND H.Ninh Sơn đã tuyên phạt bị cáo Sỹ 18 tháng tù, Hạnh 30 tháng tù và Đô 27 tháng tù, tất cả đều cho hưởng án treo.

Sau đó, cấp phúc thẩm đã tuyên hủy bản án sơ thẩm. Tại phiên sơ thẩm lần 2, đại diện luật sư các bị cáo khẳng định các bị cáo không gây thiệt hại cho nhà nước vì nguồn vốn chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất là của doanh nghiệp. Phía doanh nghiệp cũng khẳng định mình không phải là bị hại, số tiền để chi trả bồi thường cho các hộ dân, nếu có dư ra cũng không đòi lại… nên HĐXX sơ thẩm lần 2 TAND H.Ninh Sơn đã quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung.