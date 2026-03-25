Thời sự

Vụ sà lan vướng dây điện, container rơi xuống kênh Chợ Gạo: Xử phạt tài công

Thanh Quân
Thanh Quân
25/03/2026 15:38 GMT+7

Liên quan vụ sà lan vướng dây điện làm 1 container rơi xuống kênh Chợ Gạo, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đã xử phạt vi phạm hành chính đối với tài công.

Ngày 25.3, tại hội nghị giao ban báo chí tháng 3 do UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức, đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 6 triệu đồng đối với tài công điều khiển sà lan làm container rơi xuống kênh Chợ Gạo. Đồng thời, cơ quan quan chức năng buộc khắc phục hậu quả làm hư hỏng dây điện.

Vụ rơi container xuống kênh chợ gạo: Xử phạt tài công - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin về vụ việc container rơi xuống kênh Chợ Gạo

ẢNH: THANH QUÂN

Theo đại tá Nguyễn Minh Tân, vụ việc xuất phát từ việc triều cường tăng cao. Khi sà lan qua cầu Chợ Gạo, tài công không quan sát biển báo nên để các thùng container rỗng trên sà lan vượt quá chiều cao cho phép qua cầu, khiến thùng container vướng vào và làm đứt dây điện.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xử lý và xử phạt vi phạm hành chính đối với tài công.

Vụ rơi container xuống kênh chợ gạo: Xử phạt tài công - Ảnh 2.

Container bị vướng dây điện, rơi xuống kênh Chợ Gạo

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 10 giờ 37 phút ngày 13.3, sà lan trọng tải 4.179 tấn, công suất 954 CV, do tài công N.V.Đ.H (48 tuổi) điều khiển, chở 4 lớp container rỗng lưu thông trên kênh Chợ Gạo. Khi đến khu vực cầu Chợ Gạo (xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) thì 1 container vướng vào dây điện và rơi xuống kênh; 2 dây điện bị đứt.

Ngay khi nhận được tin báo, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã có mặt tại hiện trường, phối hợp Công an xã Chợ Gạo điều tiết giao thông và xác minh, xử lý vụ việc.

Sà lan vướng dây điện, 1 container rơi xuống kênh Chợ Gạo

Sà lan vướng dây điện, 1 container rơi xuống kênh Chợ Gạo

Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ sự cố sà lan chở container vướng dây điện khi lưu thông trên tuyến kênh Chợ Gạo.

