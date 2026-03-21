Môi giới đổ về xã ven biển, đặt container làm nơi giao dịch, đẩy giá đất 'nhảy múa'

Nhộn nhịp cảnh "xem đất, chốt cọc"

Ghi nhận tại khu vực thôn Trung Vân những ngày qua, không khí yên bình của vùng quê ven biển xã Đan Hải bỗng chốc bị phá vỡ. Trên con đường dẫn vào khu quy hoạch, hàng chục xe ô tô biển số khắp nơi đậu kín hai bên đường. Từng nhóm người tay cầm bản vẽ, tay chỉ trỏ, vây quanh các lô đất để khảo sát, hỏi giá và chụp ảnh, livestream.

Từng đoàn ô tô và người môi giới bất động sản đổ về khu vực đất thôn Trung Vân ẢNH: TÂN KỲ

Đáng chú ý, để phục vụ việc giao dịch "thần tốc", một số container đã được dựng lên ngay tại hiện trường làm văn phòng môi giới tạm thời. Dự án này quy hoạch hơn 180 lô đất liền kề với diện tích từ 132 - 211 m2. Giá chào bán đang phổ biến ở mức 16,5 triệu đồng/m2. Những lô "đắc địa" hai mặt tiền hoặc nằm trên trục chính được "hét giá" 17,5 triệu đồng/m2.

Trên mạng xã hội, các hội nhóm bất động sản liên tục "bơm" thông tin về vị trí vàng: nằm giữa tỉnh lộ 8B và đường ven biển, kết nối trực tiếp với Vinh (Nghệ An). Những lời quảng cáo có cánh như "tiềm năng tăng giá phi mã", "hạ tầng kết nối liên vùng" kèm theo áp lực "đặt cọc sớm kẻo hết" xuất hiện dày đặc.

Cẩn trọng kịch bản "thổi giá"

Dù cảnh tượng trông có vẻ sầm uất, nhưng trên các diễn đàn địa phương, nhiều người dân bày tỏ sự nghi ngại. Không ít ý kiến thẳng thắn cho rằng lượng người đổ về chủ yếu là "cò đất" tự tạo sóng để thoát hàng.

Mức giá đất cao nhất ở khu dân cư thôn Trung Vân đang được rao bán là 17,5 triệu đồng/m2 ẢNH: TÂN KỲ

Anh N.V.H, một nhà đầu tư có kinh nghiệm tại Hà Tĩnh, chia sẻ: "Mức giá hơn 17 triệu đồng/m2 ở khu vực này là khá cao so với mặt bằng chung, trong khi hạ tầng thực tế và các dự án lớn xung quanh vẫn còn nằm trên giấy. Người mua thực cần hết sức tỉnh táo để tránh ăn bánh vẽ".

Việc giá đất "nhảy múa" cũng đang khiến người dân địa phương lo lắng. Nhiều hộ gia đình có nhu cầu mua đất cho con cái ra riêng nay chỉ biết thở dài vì giá đã vượt quá khả năng tài chính thực tế.

Chính quyền vào cuộc giám sát

Theo một lãnh đạo UBND xã Đan Hải, khu đất trên đã được giao cho doanh nghiệp hoàn thiện hạ tầng và đưa lên sàn giao dịch. Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cũng thừa nhận lượng người kéo về tăng đột biến những ngày qua phần lớn là giới môi giới.

Trước tình trạng thị trường có dấu hiệu bị "đẩy nhiệt", chính quyền địa phương cho biết đang theo dõi sát sao khu vực này.

Lực lượng chức năng cũng tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn tình trạng tụ tập gây mất an toàn giao thông và phòng ngừa các hệ lụy tiêu cực từ việc đầu cơ, thổi giá đất ảo.