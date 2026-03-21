Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh
Hà Tĩnh:

Môi giới đổ về xã ven biển, đặt container làm nơi giao dịch, đẩy giá đất 'nhảy múa'

Minh Hải
21/03/2026 16:03 GMT+7

Chỉ trong vài ngày, khu quy hoạch dân cư tại thôn Trung Vân (xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ trở thành 'điểm nóng' khi hàng đoàn ô tô cùng giới môi giới bất động sản đổ về nườm nượp, đẩy giá đất chạm ngưỡng 17,5 triệu đồng/m2.

Nhộn nhịp cảnh "xem đất, chốt cọc"

Ghi nhận tại khu vực thôn Trung Vân những ngày qua, không khí yên bình của vùng quê ven biển xã Đan Hải bỗng chốc bị phá vỡ. Trên con đường dẫn vào khu quy hoạch, hàng chục xe ô tô biển số khắp nơi đậu kín hai bên đường. Từng nhóm người tay cầm bản vẽ, tay chỉ trỏ, vây quanh các lô đất để khảo sát, hỏi giá và chụp ảnh, livestream.

Từng đoàn ô tô và người môi giới bất động sản đổ về khu vực đất thôn Trung Vân

Đáng chú ý, để phục vụ việc giao dịch "thần tốc", một số container đã được dựng lên ngay tại hiện trường làm văn phòng môi giới tạm thời. Dự án này quy hoạch hơn 180 lô đất liền kề với diện tích từ 132 - 211 m2. Giá chào bán đang phổ biến ở mức 16,5 triệu đồng/m2. Những lô "đắc địa" hai mặt tiền hoặc nằm trên trục chính được "hét giá" 17,5 triệu đồng/m2.

Trên mạng xã hội, các hội nhóm bất động sản liên tục "bơm" thông tin về vị trí vàng: nằm giữa tỉnh lộ 8B và đường ven biển, kết nối trực tiếp với Vinh (Nghệ An). Những lời quảng cáo có cánh như "tiềm năng tăng giá phi mã", "hạ tầng kết nối liên vùng" kèm theo áp lực "đặt cọc sớm kẻo hết" xuất hiện dày đặc.

Cẩn trọng kịch bản "thổi giá"

Dù cảnh tượng trông có vẻ sầm uất, nhưng trên các diễn đàn địa phương, nhiều người dân bày tỏ sự nghi ngại. Không ít ý kiến thẳng thắn cho rằng lượng người đổ về chủ yếu là "cò đất" tự tạo sóng để thoát hàng.

Mức giá đất cao nhất ở khu dân cư thôn Trung Vân đang được rao bán là 17,5 triệu đồng/m2

Anh N.V.H, một nhà đầu tư có kinh nghiệm tại Hà Tĩnh, chia sẻ: "Mức giá hơn 17 triệu đồng/m2 ở khu vực này là khá cao so với mặt bằng chung, trong khi hạ tầng thực tế và các dự án lớn xung quanh vẫn còn nằm trên giấy. Người mua thực cần hết sức tỉnh táo để tránh ăn bánh vẽ".

Việc giá đất "nhảy múa" cũng đang khiến người dân địa phương lo lắng. Nhiều hộ gia đình có nhu cầu mua đất cho con cái ra riêng nay chỉ biết thở dài vì giá đã vượt quá khả năng tài chính thực tế.

Chính quyền vào cuộc giám sát

Theo một lãnh đạo UBND xã Đan Hải, khu đất trên đã được giao cho doanh nghiệp hoàn thiện hạ tầng và đưa lên sàn giao dịch. Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cũng thừa nhận lượng người kéo về tăng đột biến những ngày qua phần lớn là giới môi giới.

Trước tình trạng thị trường có dấu hiệu bị "đẩy nhiệt", chính quyền địa phương cho biết đang theo dõi sát sao khu vực này. 

Lực lượng chức năng cũng tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn tình trạng tụ tập gây mất an toàn giao thông và phòng ngừa các hệ lụy tiêu cực từ việc đầu cơ, thổi giá đất ảo.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận