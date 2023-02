Vụ shipper bị đánh gãy 2 tay: Khởi tố, tạm giam bị can Trương Đình Nhạt

Không nhận hàng, đánh shipper gãy 2 tay

Trưa 23.2, Công an H.Tư Nghĩa cho biết, Viện KSND cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Trương Đình Nhạt (44 tuổi, ở xã Nghĩa Lâm, H.Tư Nghĩa) trong thời hạn 3 tháng về tội cố ý gây thương tích. Bị can Trường Đình Nhạt là người cùng vợ đánh shipper gãy 2 tay.



Công an H.Tư Nghĩa đang làm việc với Trương Đình Nhạt MINH CHÂU

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11 giờ ngày 17.2, shipper Lâm Anh Đạt (24 tuổi, ở TT.Chợ Chùa, H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), nhân viên giao hàng của một công ty, đến nhà ông Trương Đình Nhạt để giao đơn hàng là 2 cây hoa đỗ quyên với phí 230.000 đồng.

Ông Nhạt không nhận hàng, không đồng ý trả phí giao hàng để anh Đạt gửi trả đơn hàng về cho người bán nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Anh Đạt bị hai vợ chồng ông Nhạt dùng tuýp sắt, ghế, bình hoa đánh gãy 2 tay.

Sau đó, anh Đạt đến Công an xã Nghĩa Lâm để trình báo sự việc. Đến 14 giờ cùng ngày, anh Đạt được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu, nhưng do vết thương nặng nên gia đình xin chuyển anh đến Bệnh viện Quân y C17 (Đà Nẵng) để mổ, điều trị.

Anh Đạt, shipper bị đánh gãy 2 tay đang điều trị tại Bệnh viện Quân y C17 V.T.

Nạn nhân bị thương tỷ lệ 24%

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Nghĩa Lâm (H.Tư Nghĩa) đã mời ông Trương Đình Nhạt lên Công an xã để làm việc. Tại đây, ông Nhạt đã thừa nhận hành vi của mình là có đánh shipper Lâm Anh Đạt khi giao hàng cho ông.

Ngày 20.2, Công an H.Tư Nghĩa đã cử một tổ công tác ra TP.Đà Nẵng làm việc với shipper Lâm Anh Đạt đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y C17. Đồng thời, giám định tỷ lệ thương tật của shipper Đạt là 24%.

Sau đó, Công an H.Tư Nghĩa đã bắt khẩn cấp ông Trương Đình Nhạt để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Riêng bà T. (vợ ông Nhạt) đang nuôi, chăm sóc cháu nhỏ 2 tuổi, cơ quan điều tra tiếp tục thu thập thêm chứng cứ để xem xét có tạm giữ hình sự hay không.

Bắt khẩn cấp nghi phạm đánh shipper gãy 2 tay ở Quảng Ngãi

Tại cơ quan công an, ông Trương Đình Nhạt khai nhận do tưởng shipper Lâm Anh Đạt lấy sợi dây chuyền của vợ mình nên lấy tuýp sắt đánh anh Đạt.