Vụ shipper bị đánh gãy hai tay: Công an đến bệnh viện làm việc với nạn nhân

Ngày 20.2, Công an H.Tư Nghĩa cho biết đơn vị đã cử một tổ công tác ra Đà Nẵng làm việc với shipper Lâm Anh Đạt (24 tuổi, trú TT.Chợ Chùa, H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), là nạn nhân bị hai vợ chồng người nhận hàng sử dụng tuýp sắt, ghế inox… đánh gãy hai tay đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y C17.

"Hiện tại tổ công tác đang củng cố hồ sơ để xem xét xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật", Công an H.Tư Nghĩa cho biết thêm.

Trước đó, Công an H.Tư Nghĩa đã triệu tập vợ chồng ông T.Đ.N đến làm việc. Qua làm việc bước đầu tại cơ quan công an, ông N. đã thừa nhận hành vi của mình. Các hung khí, tang vật như tuýp sắt, ghế inox… đã bị công an thu giữ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Quang Tòa, Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa, cho biết, sau khi nắm được thông tin vụ việc có một nhân viên giao hàng bị đánh gãy hai tay khi giao hàng ở địa bàn xã Nghĩa Lâm, Huyện ủy Tư Nghĩa đã chỉ đạo Công an H.Tư Nghĩa nhanh chóng điều tra, xác minh sự việc.

"Huyện ủy Tư Nghĩa đã yêu cầu Công an H.Tư Nghĩa điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", ông Tòa nói.

Người thân đang chăm sóc cho shipper Lâm Anh Đạt V.T

Chị Lâm Thị Thúy Viên (chị ruột của shipper Lâm Anh Đạt) cho hay, các bác sĩ ở Bệnh viện Quân y C17 đã phẫu thuật hai cánh tay bị gãy của anh Đạt nhưng vẫn đang trong quá trình theo dõi và điều trị. Hiện tại, mọi sinh hoạt của anh Đạt điều được gia đình phụ giúp.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 11 giờ ngày 17.2, shipper Lâm Anh Đạt đến nhà ông T.Đ.N (ở xã Nghĩa Lâm, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) để giao đơn hàng là 2 cây hoa đỗ quyên với tiền phí 230.000 đồng. Khi hai bên xảy ra mâu thuẫn (do ông N. không nhận hàng, không đồng ý trả phí giao hàng để anh Đạt gửi trả đơn hàng về cho người bán), anh Đạt bị hai vợ chồng ông N. dùng tuýp sắt, ghế, bình hoa đánh gãy hai tay.

Sau đó, anh Đạt đến Công an xã Nghĩa Lâm để trình báo sự việc. Đến 14 giờ cùng ngày, anh Đạt được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu, nhưng do vết thương nặng nên gia đình xin chuyển anh đến Bệnh viện Quân y C17 để mổ, điều trị.