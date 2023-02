Vụ shipper bị đánh gãy hai tay: Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự

Một số người đặt câu hỏi với hành vi như trên, hai vợ chồng người nhận hàng sẽ bị cơ quan chức năng xử lý như thế nào?



Trao đổi với PV Thanh Niên về vấn đề này, ông Bùi Phú Vũ, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng việc anh shipper đến nhà giao hàng bị hai vợ chồng đóng cửa dùng hung khí là tuýp sắt và ghế inox đánh gây thương tích ở hai tay, phải nhập viện mổ, cho thấy hành vi trên đã có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, được quy định tại Điều 134 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

"Với hành vi như trên, người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, được quy định tại Điều 134 bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Còn áp dụng mức hình phạt nào, thì phải phụ thuộc vào kết quả giám định thương tật của cơ quan thẩm quyền để xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể, theo quy định tại Điều 134 bộ luật Hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác", ông Vũ cho biết thêm.



Người phạm tội trong trường hợp này không chỉ phải chịu trách nhiệm pháp lý hình sự (hình phạt) mà còn phải chịu trách nhiệm pháp lý dân sự (bồi thường thiệt hại cho người bị hại do sức khỏe của họ bị xâm phạm).

Theo ông Vũ, trong trường hợp có hành vi dùng tuýp sắt và ghế inox để đánh gây thương tích shipper là hành vi dùng "hung khí nguy hiểm" (đối chiếu với quy định pháp luật thì tuýp sắt, ghế inox là hung khí nguy hiểm). Do đó, nếu tỷ lệ tổn thương cơ thể của người bị hại ở mức dưới 11% thì hành vi của hai vợ chồng này vẫn bị khởi tố theo quy định tại khoản 1 Điều 134 bộ luật Hình sự khi có yêu cầu của người bị hại. Còn mức hình phạt như thế nào thì phải phụ thuộc vào kết quả giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể, tính chất, mức độ của hành vi để xử lý mức hình phạt tương ứng với các khung hình phạt quy định tại Điều 134 bộ luật Hình sự nêu trên.

Nếu người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% - 30%, hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, như: Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có nguy cơ gây nguy hại cho nhiều người...

Liên quan đến tình tiết người chồng gọi người vợ đóng cổng rồi dùng tuýp sắt, ghế inox cùng đánh shipper là hành vi cố ý gây thương tích cho người khác, cả hai vợ chồng đều vi phạm. "Trong trường hợp này, người vợ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác quy định tại Điều 134 bộ luật Hình sự", ông Vũ nói.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 11 giờ ngày 17.2, shipper Lâm Anh Đạt đến nhà ông T.Đ.N (ở xã Nghĩa Lâm, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) để giao đơn hàng là 2 cây hoa đỗ quyên với tiền phí 230.000 đồng. Khi hai bên xảy ra mâu thuẫn (do ông N. không nhận hàng, không đồng ý trả phí giao hàng để anh Đạt gửi trả đơn hàng về cho người bán), anh Đạt bị hai vợ chồng ông N. dùng tuýp sắt, ghế, bình hoa đánh gãy hai tay. Sau đó, anh Đạt đến Công an xã Nghĩa Lâm để trình báo sự việc. Đến 14 giờ cùng ngày, anh Đạt được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu, nhưng do vết thương nặng nên gia đình xin chuyển anh đến Bệnh viện Quân y C17 (Đà Nẵng) để mổ, điều trị.