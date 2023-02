Vụ shipper bị đánh gãy hai tay ở Quảng Ngãi: Chờ kết quả giám định thương tật

Ngày 19.2, lãnh đạo Công an H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ shipper Lâm Anh Đạt (24 tuổi, trú thôn Phú Bình Tây, TT.Chợ Chùa, H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), bị đánh gãy hai tay vào ngày 17.2 gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Làm rõ vụ shipper bị đánh gãy hai tay ở Quãng Ngãi

Trước đó, trong quá trình làm việc với cơ quan công an, ông T.Đ.N (ở thôn 1, xã Nghĩa Lâm, H.Tư Nghĩa) đã thừa nhận hành vi đánh anh Đạt. Các hung khí liên quan như tuýp sắt, ghế inox đã bị thu giữ. Theo Công an H.Tư Nghĩa, vụ việc đang được Công an xã Nghĩa Lâm thụ lý, giải quyết theo trình tự.

"Hiện cơ quan công an đang chờ kết quả giám định tỷ lệ thương tật của shipper Đạt để có hướng xử lý vợ chồng ông N.", lãnh đạo Công an H.Tư Nghĩa cho biết thêm.

Shipper Lâm Anh Đạt tại Bệnh viện Quân y C17 NHÂN VẬT CUNG CẤP

Trưa 19.2, PV Thanh Niên tìm đến nhà của shipper Lâm Anh Đạt ở thôn Phú Bình Tây, TT.Chợ Chùa, H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi). Tại đây, có rất nhiều người là hàng xóm của anh Đạt đang rất bức xúc, vì anh Đạt hiền lành, gia đình lại khó khăn.

Bà Lương Thị Bạch Hoa (bên phải) lo lắng cho sức khỏe của shipper Đạt N.T

Bà Lương Thị Bạch Hoa (60 tuổi, trú thôn Phú Bình Tây, TT.Chợ Chùa) là hàng xóm anh Đạt cho biết, nghe tin Đạt bị đánh gãy hai tay khi đi giao hàng, bà không tin đó là sự thật. Do Đạt sống ở nhà rất hiền lành, lo làm ăn mà lại thật thà, hàng xóm ai cũng thương, quý mến.

"Gia đình khó khăn, nên học hết cấp 2, Đạt nghỉ học sớm để đi làm phụ cha mẹ. Trong số thanh niên ở xóm, Đạt là đứa hiền lành nhất. Đi làm về là ở nhà ngủ, không bài bạc hay rượu chè gì. Nghe tin Đạt bị đánh gãy hai tay khi đi giao hàng, bà con ở đây rất bức xúc và cảm thương", bà Hoa nói.

Trao đổi với PV Thanh Niên, chị Lâm Thị Thúy Viên (28 tuổi, chị ruột của anh Đạt) cho biết, Đạt đang là lao động chính trong gia đình. Vì nhà cũ xuống cấp, hư hỏng không có chỗ để ở, năm 2022, Đạt quyết định đứng ra vay ngân hàng hơn 600 triệu đồng để xây lại nhà mới với quyết tâm đi làm để trả nợ.

Trước kia Đạt làm công nhân ở một công ty thuộc Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) nhưng do dịch Covid-19, công ty gặp khó khăn nên Đạt xin nghỉ về làm shipper cho một Công ty CP giao hàng ở khu vực các xã Nghĩa Kỳ, Nghĩa Sơn và Nghĩa Lâm (H.Tư Nghĩa) cho đến ngày xảy ra sự việc đau lòng này.

Nhân viên y tế chăm sóc cho shipper Đạt NHÂN VẬT CUNG CẤP

"Hiện tại nhà có 4 người, cha mẹ làm phụ hồ, tôi làm nhân viên một công ty tài chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, thu nhập trung bình. Đạt làm shipper lương cũng ổn định, nên gánh vác hết mọi việc cho gia đình. Hằng tháng, Đạt đi làm nhận lương, trả nợ cho ngân hàng gần 7 triệu đồng, bây giờ em bị như thế gia đình không biết phải xoay xở như thế nào", chị Viên buồn bã nói.

Chị Viên cũng cho biết thêm, trưa nay 19.2, Đạt đã được các y bác sĩ ở Bệnh viện Quân y C17 đưa vào phòng mổ để phẫu thuật xếp lại xương hai cánh tay bị gãy. "Trước sự việc trên, gia đình tôi mong muốn các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm người đã hành hung Đạt làm gãy hai tay", chị Viên đề nghị.