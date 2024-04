Vụ 'siêu lừa' 433 tỉ: Có tình tiết mới, tòa bất ngờ hoãn thay vì tuyên án

Chiều 3.4, sau hơn 1 tuần xét xử và nghị án, TAND cấp cao tại Hà Nội dự kiến tuyên án vụ "siêu lừa" 433 tỉ đồng của hàng loạt ngân hàng và "đại gia". Người bị cáo buộc có vai trò cao nhất trong vụ án là Nguyễn Thị Hà Thành (40 tuổi, trú tại Hà Nội).

Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành tại tòa chiều 3.4 PHÚC BÌNH

Xuất hiện tình tiết mới

Diễn biến bất ngờ xảy ra khi hội đồng xét xử (HĐXX) quay lại phần xét hỏi, thay vì tuyên án ngay như dự kiến.



Theo bản án sơ thẩm, ngoài hình phạt tù chung thân, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành buộc phải bồi thường hơn 433 tỉ đồng đã chiếm đoạt của các ngân hàng và cá nhân. Đến nay, tổng tài sản của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành mới đủ khắc phục hơn 100 tỉ đồng.

Quá trình xét xử phúc thẩm, bà Thành khai sở hữu 26% cổ phần tại Công ty MHD, đầu tư tại dự án MHD Trung Văn (Hà Nội), đang bị Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VietAbank) phong tỏa. Bị cáo muốn dùng số cổ phần này để khắc phục thêm.

HĐXX cho biết, hiện có một nhà đầu tư muốn mua lại số cổ phần trên để lấy tiền thay bị cáo Thành trả cho các bị hại. Nhà đầu tư này kinh doanh nhiều lĩnh vực, trong đó có bất động sản. Tòa không công bố danh tính vì thuộc bí mật kinh doanh.

Do xuất hiện tình huống này, bị cáo Thành muốn trao đổi lại với nhà đầu tư để thống nhất phương án mua bán số cổ phần. Tòa chấp nhận, quyết định nghỉ 5 phút.

Sau thời gian trên, đại diện nhà đầu tư khẳng định có nhiều kinh nghiệm, có đủ khả năng tài chính, mong HĐXX tạo điều kiện để họ thực hiện các thủ tục cần thiết trong việc mua lại 26% cổ phần của bị cáo Thành.

Đánh giá đây là tình tiết mới, đồng thời theo ý kiến đồng thuận của bị cáo, luật sư và đại diện viện kiểm sát, HĐXX quyết định hoãn tuyên án để bị cáo Thành và nhà đầu tư thống nhất phương án mua lại số cổ phần tại Công ty MHD.

Tuy vậy, chủ tọa nhắc nhở, nếu chấp nhận mua lại số cổ phần và dùng tiền đó khắc phục cho bị cáo Thành, nhà đầu tư phải nộp bằng tiền mặt vào Cục Thi hành án dân sự TP.Hà Nội. Giá trị cổ phần năm 2018 được xác định là 75 tỉ đồng, việc chia lợi tức và giá trị thời điểm hiện tại tòa không can dự mà do đôi bên tự nguyện thỏa thuận.

HĐXX chưa công bố ngày mở lại phiên tòa, nhưng cho biết quá trình thỏa thuận không được quá 3 tuần.

Các bị cáo trong vụ án "siêu lừa" 433 tỉ đồng PHÚC BÌNH

Phi vụ "siêu lừa" 433 tỉ đồng

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành câu kết với một số nhân viên ngân hàng để lập sổ tiết kiệm đồng sở hữu với nhiều "đại gia".

Các sổ được mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc dân (NCB), Ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng Việt Nam (PVCombank), VietAbank.

Sau khi mở được sổ tiết kiệm, bị cáo Thành giả mạo chữ ký của các "đại gia" để cầm cố sổ, vay tiền của chính 3 ngân hàng. Hậu quả khiến NCB thiệt hại 47,5 tỉ đồng, PVcombank 49,4 tỉ đồng, VietAbank hơn 273 tỉ đồng, 4 cá nhân bị rút 63 tỉ đồng; tổng cộng hơn 433 tỉ đồng.

Tháng 3.2023, bị cáo Thành bị TAND TP.Hà Nội tuyên án chung thân. Tòa còn buộc bị cáo Thành phải khắc phục thiệt hại cho 3 ngân hàng và 4 cá nhân toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Phiên sơ thẩm kết thúc, bà Thành và nhiều bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 3 ngân hàng cùng hàng loạt "đại gia" cũng kháng cáo liên quan đến phần dân sự.

Theo đó, tòa sơ thẩm xác định có 4 "đại gia" là bị hại, do bị cáo Thành câu kết với cán bộ ngân hàng lừa đảo. Thiệt hại của họ sẽ do bị cáo Thành bồi thường. Nhóm này kháng cáo xin thay đổi tư cách tố tụng sang người liên quan, đề nghị ngân hàng trả lại tiền trong sổ tiết kiệm. Họ cho rằng hậu quả là do nhân viên ngân hàng có sai phạm, vì thế pháp nhân phải chịu trách nhiệm.

4 "đại gia" khác được tòa sơ thẩm xác định tư cách là người có quyền nghĩa vụ liên quan, vì có quan hệ vay nợ với bị cáo Thành. Họ bị cho là "ham lãi suất cao" do bị cáo Thành hứa hẹn, nên tạo các hợp đồng giả cách về việc đồng sở hữu sổ tiết kiệm; mục đích vừa nhận lãi ngân hàng, vừa nhận lãi thưởng mà Thành hứa.

Với nhóm trên, sổ tiết kiệm bị tòa sơ thẩm tuyên tiếp tục phong tỏa để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường mà bị cáo Thành gây ra cho ngân hàng. Các "đại gia" kháng cáo, cho rằng thủ tục gửi tiền vào ngân hàng hoàn toàn đúng quy định, yêu cầu cấp phúc thẩm tuyên các ngân hàng giải phong tỏa để họ rút tiền về.

Kháng cáo còn lại đến từ NCB, PVcombank và VietAbank. Các ngân hàng đề nghị tòa phúc thẩm yêu cầu các "đại gia" phải trả lại khoản tiền lãi đã nhận từ hợp đồng giả cách với bị cáo Thành.