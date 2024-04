Vụ sông Cầu 'nuốt chửng' nhà dân: Xác định 4 nguyên nhân gây sạt lở

Liên quan đến vụ sạt lở bờ hữu sông Cầu khiến 6 nhà dân đổ sập tại P.Vạn An (TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), ngày 8.4, Viện trưởng Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam và một số chuyên gia đã kiểm tra hiện trường để làm rõ nguyên nhân và đưa ra phương án xử lý.

Hiện trường vụ sạt lở L.P

Ông Đàm Phương Bắc, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Ninh (Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Ninh), cho biết có 4 nguyên nhân chính gây ra sạt lở: do dòng chảy chủ lưu ép về phía hữu ngạn sông Cầu; do địa chất nền yếu; do dòng sông cong và do con người lấn chiếm gây ra.

Ông Bắc thông tin, giải pháp trước mắt, Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Ninh đề xuất TP.Bắc Ninh cho tháo dỡ tất cả các nhà đã sụt lún, để hạn chế tình trạng tiếp tục sạt lở. "Phải di dân, tái định cư thì mới có biện pháp xử lý căn cơ, lâu dài", ông Bắc nói.

Trong khi đó, Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Ninh đánh giá, sự cố sạt lở bờ sông đê hữu Cầu đang có xu hướng phát triển mạnh, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của nhân dân và an toàn đê điều tại khu vực này. Tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức cuộc họp vào chiều 9.4 để đánh giá hiện trạng dân cư tại khu vực; đề xuất giải pháp đền bù, di dân, tái định cư tại các khu vực có nguy cơ; rà soát các tàu thuyền neo đậu trên địa bàn để có biện pháp xử lý, giải tỏa.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai làm sạt lở bờ sông Cầu đoạn từ K49+750 đến K49+800 đê hữu Cầu.

Tính đến thời điểm hiện tại, có 6 ngôi nhà và 2 công trình bị đổ do sạt lở khiến gần 20 hộ dân bị ảnh hưởng.

Tỉnh Bắc Ninh xác định nguyên nhân xảy ra sạt lở là do khu Vạn Phúc giáp sông có dân cư đông đúc tồn tại từ lâu ở đê hữu Cầu; phía bờ tả thuộc tỉnh Bắc Giang cũng là khu dân cư sinh sống lâu đời, nhân dân đã xây dựng nhiều công trình kiên cố, đổ rác, phế thải lấn chiếm dòng chảy.

Mặt khác, đoạn từ K49+300 đến K49+800, sông Cầu cong về phía Bắc Ninh nên sự biến đổi dòng chảy rất mạnh tại khu vực này những năm gần đây đã gây ra sạt trượt tại nhiều vị trí.