Vụ tai nạn ở Quảng Ngãi: 1 người tử vong, 5 người bị chấn thương sọ não

Sáng 28.2, ông Đỗ Tâm Hiển, Chủ tịch UBND TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm và xe tải chở dừa, khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn THANH NIÊN PHỔ CHÂU

Theo đó, khoảng 19 giờ 50 phút ngày 27.2, trên QL1 (đoạn qua thôn Châu Me, xã Phổ Châu, TX.Đức Phổ) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách BS 50F - 008.79 do ông Nguyễn Minh Thạnh (38 tuổi, ở xã Đức Thạnh, H.Mộ Đức, Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông hướng Bắc - Nam với xe tải BS 77C - 082.49 do ông Nguyễn Bá Nhực (40 tuổi, ở P.Hoài Thanh, TX.Hoài Nhơn, Bình Định) điều khiển lưu thông hướng ngược lại.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 6 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế TX.Hoài Nhơn (Bình Định). Sau đó, do các nạn nhân bị thương nặng nên được chuyển qua Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (TX.Hoài Nhơn, Bình Định) để điều trị.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn cho hay, bệnh viện có tiếp nhận 6 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở TX.Đức Phổ.

Trong đó, nạn nhân Hà Thúc Đôn (32 tuổi, ở xã Nghĩa Phú, TP.Quảng Ngãi), người đi xe khách BS 50F - 008.79, đã tử vong.

Xe tải chở dừa chúi đầu, suýt tông vào nhà dân bên đường THANH NIÊN PHỔ CHÂU

4 nạn nhân khác, gồm: anh Phạm Long Nguyên (28 tuổi, ở TX.Đức Phổ), bà Huỳnh Thị Xuân Ái (chưa rõ tuổi, ở xã Nghĩa Trung, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), bà Nguyễn Thị Luân (58 tuổi, ở H.Tư Nghĩa) và ông Nguyễn Bá Nhực (41 tuổi, ở P.Hoài Thanh, TX.Hoài Nhơn) bị chấn thương sọ não và đa chấn thương, đang được điều trị tại bệnh viện.

Còn nạn nhân Đoàn Ngọc Chiến (38 tuổi, ở xã Trà Phong, H.Trà Bồng, Quảng Ngãi) bị chấn thương sọ não, được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để điều trị.

"Hiện tại, 4 nạn nhân đang điều trị tại khoa Ngoại chấn thương của bệnh viện, sức khỏe đã tạm ổn. Các bác sĩ ở bệnh viện đang cố gắng điều trị, chăm sóc cho các nạn nhân", đại diện Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn cho biết thêm.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.