Vụ tài xế khiếu nại QLTT giữ xe trái luật: Chiều nay sẽ khám xe

Sáng 29.8, bà Trần Thị Bình, Đội phó Đội QLTT số 1, thuộc Cục QLTT tỉnh Kon Tum, cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng khám xe tải chở hàng BS 47H - 004.50 vào chiều nay (29.8). Đây là xe tải do tổ kiểm tra liên ngành phối hợp với lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra, sau đó QLTT đưa về trụ sở cơ quan công an trong đêm 26.8.

Trình báo mất xe tải

Cũng trong ngày 29.8, anh Nguyễn Đức Thăng (27 tuổi, ở Đắk Lắk), tài xế xe tải nói trên, cho biết đã nhận được văn bản trả lời của Công an P.Ngô Mây (TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) về đơn trình báo mất xe tải của mình.



Chiếc xe tải do anh Thăng và anh Trường điều khiển bị dán nhiều tờ giấy PHÚC THĂNG

Theo đơn trình báo, khoảng 22 giờ ngày 26.8, anh Thăng và anh Nguyễn Nhật Trường (28 tuổi, cùng ở Đắk Lắk) điều khiển xe tải BS 47H - 004.50 chở hàng di chuyển trên QL14 theo hướng bắc - nam. Khi đến khu vực cổng chào TP.Kon Tum, tổ công tác gồm công an, QLTT ra tín hiệu dừng xe tải này, yêu cầu kiểm tra. Anh Thăng và anh Trường yêu cầu được xem quyết định khám phương tiện thì tổ công tác không cung cấp. Do vậy, hai tài xế này không đồng ý để đoàn liên ngành kiểm tra xe. Ngay sau đó, cán bộ QLTT dán nhiều tờ giấy có các chữ ký lên chiếc xe do anh Thăng và anh Trường điều khiển.

Không đồng ý với cách làm này, anh Trường liền xé 1 tờ giấy dán trên xe thì bị CSGT khống chế, đưa về trụ sở Công an P.Ngô Mây làm việc.

Chiếc xe tải đang được tạm giữ tại số 33 Tạ Quang Bửu, TP.Kon Tum PHÚC THĂNG

Khoảng 2 giờ ngày 27.8, sau khi làm việc xong và không phát hiện có dấu hiệu tội phạm, Công an P.Ngô Mây cho 2 tài xế này ra về. Nhưng khi đến khu vực để xe ban đầu (nơi bị đoàn liên ngành yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra), anh Thăng và Trường phát hiện chiếc xe tải đã biến mất. Cả hai quay lại trụ sở Công an P.Ngô Mây để trình báo việc bị mất xe tải.

Thụ lý đơn trình báo và tiến hành xác minh vụ việc, Công an P.Ngô Mây xác định chiếc xe tải đang đỗ tại số 33 Tạ Quang Bửu (P.Duy Tân, TP.Kon Tum), do Đội QLTT số 1 đưa về để làm việc. Nhận thấy vụ việc không có dấu hiệu của tội phạm nên Công an P.Ngô Mây hướng dẫn anh Thăng và anh Trường đến làm việc với cơ quan QLTT.

Anh Nguyễn Nhật Trường sau đó có đơn khiếu nại về việc "giữ xe trái pháp luật" gửi Cục QLTT tỉnh Kon Tum.

Những tờ giấy được dán trên xe tải không phải giấy niêm phong PHÚC THĂNG

QLTT chịu trách nhiệm nếu không phát hiện vi phạm

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Trần Thị Bình cho biết bản thân trực tiếp tham gia kiểm tra, tạm giữ xe tải BS 47H - 004.50. Bà Bình cũng cho rằng việc khám và tạm giữ phương tiện này là hoàn toàn đúng quy trình.



Theo bà Bình, tổ công tác đã đọc quyết định khám phương tiện cho 2 tài xế điều khiển xe tải BS 47H - 004.50 nghe. Tổ công tác cũng yêu cầu 2 tài xế về số 33 Tạ Quang Bửu, TP.Kon Tum (trụ sở Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kon Tum) sẽ cung cấp quyết định khám phương tiện nhưng 2 tài xế không đồng ý.

Lý giải về việc dán nhiều tờ giấy lên xe tải, bà Bình cho biết đây không phải giấy niêm phong. Vì lo sợ mất tài sản trên xe nên các bên liên quan gồm QLTT, CSGT và cảnh sát kinh tế cùng ký vào giấy và dán lên xe tải. Cũng theo bà Bình, những tờ giấy này không có quy định trong luật. "Chúng tôi sẽ tiến hành khám phương tiện. Nếu phát hiện vi phạm sẽ tiến hành xử lý theo quy định", bà Bình nói.

Bà Bình khẳng định đội QLTT số 1 sẽ chịu trách nhiệm nếu không phát hiện vi phạm và việc tạm giữ xe khiến hàng hóa bị hư hỏng, thiệt hại.

Thanh Niên sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin về vụ việc.